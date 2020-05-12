EvdeKalFest’te sıra Pinhani solisti Sinan Kaynakçı’da

Farklı evlerde birlikte eğlenebilmek adına düzenlenen ve Türkiye’in ilk online festivali olma özelliğini taşıyan #EvdeKalFest, birbirinden keyifli konser serisine, müzik dünyasının sevilen gruplarından Pinhani’nin solisti Sinan Kaynakçı ile devam ediyor.

Bugüne dek yayınlanan sayısı canlı konser ve IGTV kayıtlarının yanı sıra bitki bakımından meditasyona, yemek programlarından radyo kayıtlarına birçok keyifli içeriği #EvdeKalFest kapsamında takipçileriyle buluşturan @kendinehasonline, 12 Mayıs Salı akşamı saat 22.00’da Pinhani grubunun sevilen solisti Sinan Kaynakçı’nın canlı performansına ev sahipliği yapacak.

Festival programı ile ilgili detaylı bilgiyi @KendineHasOnline Instagram hesabında bulabilirsiniz.