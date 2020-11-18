10 filmlik kasım seçkisi

Selpak sponsorluğunda gerçekleşen kasım seçkisi, yine festival programından San Sebastian, Venedik, Tallinn, SXSW film festivallerinde ilk gösterimlerini yapmış 10 filmi içeriyor. Seçki filmonline.iksv.org adresinden çevrimiçi olarak gerçekleştiriliyor. filmonline.iksv.org adresinden izlenecek filmlerin biletleri aynı site üzerinden alınabiliyor. Bilet alınan filmler, gösterime açık kaldıkları 5 gün boyunca izlenebilecek. Gösterilecek filmlerden biri Venedik Film Festivali’nde yarışan belgesel “Nerede O Eski Mafyalar / La mafia non è più quella di una volta” olarak dikkat çekiyor. Bu yılki Venedik seçkisinde yer alan Rusya, Polonya ve Belçika ortak yapımı “Balina Avcısı / Kitoboy” da İstanbul Film Festivali’nin kasım programında izleyicilerle buluşacak.