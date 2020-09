100 sanatçıdan karantina resimleri

Artnet’te yer alan habere göre “100 Drawings from Now” isimli sergi, 2020’nin başından bu yana devam eden sağlık ve ekonomik krizlerden kaynaklanan huzursuzluk döneminin yanı sıra ırkçılığı ve polis vahşetini de konu alıyor. Sergide Amerikalı sanatçı Katherine Bernhardt’ın sigara izmaritlerinin ve Xanax haplarından oluşan çalışması karantina döneminin zorluklarına odaklanıyor. Kenyalı sanatçı Michael Armitage ise “Study for Curfew”isimli eseriyle George Floyd’un ölümüne gönderme yapıyor. 4 Ekim’e kadar satışta olacak eserlerin geliri The Drawing Center’a bağışlanacak. sergi 17 Ocak 2021 tarihine kadar görülebilecek.