11. Uluslararası İstanbul Opera Festivali sona erdi

İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin sahnelediği ve rejisör Caner Akın’ın sahneye koyduğu eser, klasik haline sadık kalınarak, aylardır dünya gündemini oluşturan salgına da göndermelerin yapıldığı farklı bir reji anlayışı ile seyircinin yoğun beğenisi ile karşılandı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın kızı Mahinur Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyesi Hümeyra Şahin de eserin festival kapsamındaki son temsilini izleyenler arasındaydı.

Eserde klasik konunun en önemli unsurlarından biri olan Türklerin kin tutmak yerine merhamete önem vermesi vurgulanırken, “Tarih tekerrürden ibarettir” sözünün bir kanıtı gibi, 1918 İspanyol Gribi’nde de görülen, bugünkoronavirüs pandemisinde yaşadığımız; Sosyal mesafenin, hijyenin ve maske takmanın önemi işleniyor.

Cumartesi ve pazar günü sahnelenen İki temsilde; Erdem Erdoğan ve Ufuk Toker “Belmonte”, Tuncay Kurtoğlu “Osmin”, Ceren Aydın Akkoç ve Hale Soner Kekeç “Konstanze”, Nazlı Deniz Süren “Blondchen”, Serkan Bodur ve Berk Dalkılıç “Pedrillo”, Selim Borak “Selim Paşa”, Adahan Cabaş ise “Çocuk” rolünde seyirci karşısındaydılar.

Orkestra Şef Murat Cem Orhan yönetiminde İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ve koro şefi Volkan Akkoç yönetiminde İstanbul Devlet Opera ve Balesi Korosu’nun da eşlik ettiği temsillerde ünlü balet Tan Sağtürk eserin koreografisine imza attı. Dekor ve kostüm tasarımı Olcay Engin Kaymaz, ışık tasarımı ise Taner Aydın’a ait.