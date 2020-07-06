MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKültür Sanat Haberleri 12 Punto TRT Senaryo Günleri, 12-18 Temmuz’da
ABONE OL
06.07.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

12 Punto TRT Senaryo Günleri, 12-18 Temmuz’da

TRT’nin bu yıl 2’ncisini düzenleyeceği 12 Punto TRT Senaryo Günleri, 12-18 Temmuz tarihleri arasında, 10 farklı ülkeden katılımla üç ayrı platformda düzenlenecek.

12 Punto TRT Senaryo Günleri, 12-18 Temmuz’da

Sinema sektörünün önde gelen isimlerinin katılımıyla çevrimiçi eğitimler, TRT 2’den özel yayınlar ve Feriye’de gerçekleştirilecek 12 Punto TRT Senaryo Günleri, sinemacıları senaryo aşamasında destekleyerek, projelerinin geliştirilmesine katkı sağlamayı hedefliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl online gerçekleşecek 12 Punto toplantıları ve etkinlikleri, İngiltere, İsveç, Almanya, İtalya, Fransa, Çekya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Katar ve İran’dan sinemacılarının katılımıyla düzenlenecek. 12 Punto’da bu yıl finale kalan 12 projenin katılacağı çevrimiçi toplantılarda ise senaryo, pazarlama ve promosyon alanlarından isimler yer alacak. 18 Temmuz’da Feriye’de düzenlenecek “12 Punto TRT Senaryo Günleri” kapanış ve ödül töreni ise TRT 2’de canlı yayınla ekranlara gelecek.

 

46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buluyor46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri, yepyeni bir konseptle sahiplerini buluyor. 17 milyon oyla belirlenen kazananlar, bu akşam Kanal D ekranında açıklanacak. Saat 20.00’de başlayacak yayında muhteşem sürprizler sizleri bekliyor!
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika: Bakan Koca son üç günde en fazla vaka artışının yaşandığı illeri açıkladı! İşte corona virüste son durum

Son dakika: Bakan Koca son üç günde en fazla vaka artışının yaşandığı illeri açıkladı! İşte corona virüste son durum

Bankalar harekete geçti! Arabası olan herkes...

Bankalar harekete geçti! Arabası olan herkes...

İşte patlamanın olduğu fabrika!

İşte patlamanın olduğu fabrika!

Okullarda Kovid-19 önlemleri

Okullarda Kovid-19 önlemleri

Sıradaki Haber