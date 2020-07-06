12 Punto TRT Senaryo Günleri, 12-18 Temmuz’da

Sinema sektörünün önde gelen isimlerinin katılımıyla çevrimiçi eğitimler, TRT 2’den özel yayınlar ve Feriye’de gerçekleştirilecek 12 Punto TRT Senaryo Günleri, sinemacıları senaryo aşamasında destekleyerek, projelerinin geliştirilmesine katkı sağlamayı hedefliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl online gerçekleşecek 12 Punto toplantıları ve etkinlikleri, İngiltere, İsveç, Almanya, İtalya, Fransa, Çekya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Katar ve İran’dan sinemacılarının katılımıyla düzenlenecek. 12 Punto’da bu yıl finale kalan 12 projenin katılacağı çevrimiçi toplantılarda ise senaryo, pazarlama ve promosyon alanlarından isimler yer alacak. 18 Temmuz’da Feriye’de düzenlenecek “12 Punto TRT Senaryo Günleri” kapanış ve ödül töreni ise TRT 2’de canlı yayınla ekranlara gelecek.