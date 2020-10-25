13 kadın Aghdashloo’yu cinsel istismarla suçluyor

Freeikigai’de yer alan habere göre geçen ağustos ayında internette aralarında büyük bir e-ticaret firmasının eski bir yöneticisi, önde gelen bir sosyoloji profesörü ve ünlü bir kitap dükkanının sahibinin de bulunduğu 100 erkeğin suçlanmasıyla #MeToo hareketi İran’da hız kazandı. 22 Ağutos tarihinde Amerika’da yaşayan İranlı gazeteci Sara Omatali’nin 2006 yılında bir röportaj esnasında sanatçı Aydın Aghdashloo’nun kendisine cinsel tacizde bulunduğunu paylaşmasıyla bu listeye Aghdashloo da girdi.



The New York Times da önceki gün, bu açıklamanın üzerine aralarında Omatali ve sanatçının öğrencilerinin de yer aldığı 13 kadınla röportaj yaptı.



İran’ın Harvey Weinstein’ı 13 kadın verdikleri röportajda 80 yaşındaki Aghdashloo’yu “İran’ın Harvey Weinstein’ı” olarak tanımladı. Soyadını açıklamayan fotoğraf sanatçısı Maryam, çalıştığı galeri için bodrum katındaki stüdyosundan iki eser almak üzere Aghdashloo’yu ziyaret ettiğin anlattı. Maryam, sanatçının çıplak kızlarla yaptığı işleri görmesi konusunda kendisine ısrar ettiğini, ardından zorla kendisini öptüğünü ve üstündekileri çıkarttığını belirtti. Maryam “Birine söylersem ya da suçlamada bulunursam bana ve kariyerime neler yapacağından korkuyordum” dedi. İran merkezli taciz vakalarını gösteren kuruluş Dideban Azar’ın kurucusu Elnaaz Mohammadi, kadınların başlattığı bu hareket için “Bu cinsel istismar vakaları konusunda önemli bir durum. İran’da yaşayan kadınlar için en büyük tabu seks, cinsel şiddet ve taciz” dedi.



