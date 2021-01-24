15 dakikalık online konserler

Kendine Has’ın da desteğiyle gerçekleşecek Herkes Tek, 28 Ocak Perşembe günü, beş saatlik özel bir yayınla dinleyicilerin evine konuk olacak. 19.00’da başlayacak ve gece yarısına dek sürecek konserler, modasahnesi.com’dan canlı yayınlanacak. Her sanatçının 15 dakikalık solo performansıyla sahne alacağı Herkes Tek; Ahmet Ali Arslan, Akkor, Ali Deniz Kardelen, Barlas Tan Özemek, Can Güngör, Cava Grande, Deniz Alnıtemiz, Dilan Balkay, Gökçe “ÇeÇe” Gürçay, Gülinler, Güneş Özgeç, In Hoodies, İdil Meşe, Kalben, Kamufle, Korhan Futacı, Nilipek., Özgün Semerci, Tuğçe Şenoğul ve Umut Çetin ’i ağırlayacak. Olmadı Kaçarız ve HOOD Base organizasyonuyla, #KendineHas desteğiyle gerçekleşecek Kendine Has Sunar: Herkes Tek’in biletlerine modasahnesi.com adresinden ulaşılabilir.