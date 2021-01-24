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24.01.2021 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

15 dakikalık online konserler

Bağımsız müzik sahnesini destekleyen Herkes Tek, 2021’in ilk canlı yayınıyla 20 sanatçıyı bir araya getirmeye hazırlanıyor.

15 dakikalık online konserler

Kendine Has’ın da desteğiyle gerçekleşecek Herkes Tek, 28 Ocak Perşembe  günü, beş saatlik özel bir yayınla dinleyicilerin evine konuk olacak. 19.00’da başlayacak ve gece yarısına dek sürecek konserler, modasahnesi.com’dan canlı yayınlanacak. Her sanatçının 15 dakikalık solo performansıyla sahne alacağı Herkes Tek; Ahmet Ali Arslan, Akkor, Ali Deniz Kardelen, Barlas Tan Özemek, Can Güngör, Cava Grande, Deniz Alnıtemiz, Dilan Balkay, Gökçe “ÇeÇe” Gürçay, Gülinler, Güneş Özgeç, In Hoodies, İdil Meşe, Kalben, Kamufle, Korhan Futacı, Nilipek., Özgün Semerci, Tuğçe Şenoğul ve Umut Çetin ’i ağırlayacak.  Olmadı Kaçarız  ve HOOD Base organizasyonuyla, #KendineHas desteğiyle gerçekleşecek Kendine Has Sunar: Herkes Tek’in biletlerine modasahnesi.com adresinden ulaşılabilir. 

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