15 film dijital gala yapacak

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenecek İstanbul Film Festivali, mayıs ayında izleyiciyle buluşan 15 filmin ardından yeni bir seçkiyle 12-26 Haziran tarihlerinde dijital ortamda izleyiciyle buluşuyor. Festivalin haziran ayı için hazırladığı ve Türkiye’de ilk kez gösterilecek filmlerden oluşan çevrimiçi seçkisi yine festival programından, Venedik, Toronto, Cannes, Tallinn, SXSW film festivallerinde ilk gösterimlerini yapmış 15 filmi içeriyor. Filmonline.iksv.org adresinden erişilebilen filmleri izlemek için biletler yine aynı site üzerinden alınabiliyor. Bugün 10.30’dan sonra satışa açılacak filmler, gösterime açık kaldıkları 5 gün boyunca izlenebilecek. Her gün 21.00’de bir film gösterime açılacak ve 5 gün sonra 21.01’de gösterimden ve sistemden kalkacak. Festivalde olduğu gibi her seansın bilet kapasitesi sınırlı. Filmlere teker teker bilet alınabiliyor veya Kombine Film Paketi satın alarak 15 filmin tamamı daha avantajlı bir fiyatla izlenebiliyor. Türkçe altyazılı olarak yapılacak gösterimlere yalnızca Türkiye’den erişilebiliyor.

Türkiye ve dünyadan

Gösterilecek filmlerden biri Hüseyin Tabak’ın imzasını taşıyan “Çingene Kraliçe / Gipsy Queen”. Almanya-Avusturya ortak yapımı filmin yönetmeni Tabak, ilk filmi

“Güzelliğin On Par’ Etmez” (2012) ve Yılmaz Güney’in hayatını anlatan belgesel “Çirkin Kral Efsanesi”ne (2017) imza atmıştı. “Çingene Kraliçe”, boks yaparak iki çocuğuna bakmaya çalışan bir kadını merkeze alıyor. Dikkati çeken diğer bir film, Michael Mayer’in ABD-İsrail yapımı filmi “Mutlu Günler / Happy Times”. “Out of the Dark” adlı 2012 yapımı filmle hatırlanabilecek Mayer, yeni filminde Los Angeles’ta Şabat yemeği için buluşan, bir grup insanın uyumsuzluklarına rağmen ortak bir noktada buluşma çabası üzerine. Gerilim ve komedi türlerini bir araya getiren Mayer, filmiyle Haifa Film Festivali’nden ödülle döndü. Oyunculuğun yanı sıra yönetmen olarak da beğenilen bir kariyer inşa eden Julie Delpy’nin yeni filmi “Kızım Zoe / My Zoe” de festivalin çevrimiçi seçkisi içinde yer alıyor. Aynı zamanda filmin başrolünü de üstlenen Delpy, Toronto’da izleyiciyle buluşan filminde kızını kurtarmak için mücadele eden bir kadını merkeze alan, diyalog ağırlıklı bir anlatım benimseyen bir dram.

Venedik’ten evlere

Geçen yılki Venedik Film Festivali’nde Ufuklar bölümünden En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödüllerine uzanan “Beyaz Üstüne Beyaz / Blanco en Blanco” da gösterilecek filmler arasında. Şilili yönetmen Théo Court, ülkesinin ünlü oyuncularından Alfredo Castro’yu başrole yerleştirdiği filminde bir düğün fotoğrafçısını merkeze alarak Güney Amerika tarihine odaklanıyor.

“Beyaz Üstüne Beyaz” gibi seçkide Şili yapımı diğer bir film, ülkenin ünlü belgeselcisi Patricio Guzman’ın yeni filmi “Rüyaların Dağları / La cordillera de los sueños”. “Işığa Özlem” ve “Sedef Düğme” gibi filmleriyle Güney Amerika’nın tarihine ışık tutan filmlere imza atan yönetmen “Rüyaların Dağları”nda da Şili’nin kanlı tarihine dair bir hikaye anlatıyor. Geçen yılki Venedik Film Festivali’nin Ufuklar bölümünün beğenilen filmlerinden “Rialto”, Peter Mackie Burns’ün imzasını taşıyan İrlanda-İngiltere yapımı bir film. Mark O’Halloran’ın oyunundan uyarlanan film, düzenli bir hayat süren bir aile babasının bir karşılaşmanın ardından hayatının altüst olması üzerinden ilerleyen bir hikayeye sahip.