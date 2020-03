16. Akbank Kısa Film Festivali için geri sayım

74 ülkeden toplam 2.217 kısa filmin başvurduğu Akbank Kısa Film Festivali, “Festival Kısaları”, “Dünyadan Kısalar”, “Kısadan Uzuna”, “Deneyimler”, “Belgesel Sinema”, “Perspektif”, “Özel Gösterim” ve “Forum” bölümlerinden oluşuyor. Jane Campion kısaları gibi ilgi çekici bölümlerin yanı sıra, Cannes, Venedik, Berlin gibi önemli festivallerden gelen birçok filmin de yer aldığı, 40 ülkeden 109 kısa ve 3 uzun metraj film festivalde seyirciyle buluşacak. Programda Yorgos Lanthimos’un da bir kısa filmi bulunuyor.

Festival’in DENEYİMLER bölümünün konuğu Mahmut Fazıl Çoşkun. Yönetmenle yapılacak bir söyleşinin yanı sıra ilk uzun metraj fimi Uzak İhtimal filmi ve ilk yıllarına ait çalışmaları festival programında yer alıyor.

KISADAN UZUNA da bu yıl sinemamızın uluslararası başarılarıyla yeni ve dikkat çekici filmlerine imza atan genç yönetmeni Burak Çevik var. Yönetmenin söyleşisi, ilk uzun metraj filmi Tuzdan Kaide ve kısa filmleri festival programında.

BELGESEL SİNEMA bölümünün konuğu ise Slovenya’dan Siniša Gacic. Yönetmen Daughter of Camorra filmini ve ardındaki çalışma prensiplerini festival takipçileriyle paylaşacak.

FORUM bölümünde ise kısa filmlerin fikir aşamasından itibaren desteklenmesi amacıyla düzenlenen KISA FİLM SENARYO YARIŞMASI yer alıyor. Bu yıl 752 senaryonun başvurduğu yarışmada finale kalan 8 senaryo arasından en iyi senaryo festivalde belirlenecek. Bölüm kapsamında yazar ve yönetmen Melik Saraçoğlu bir senaryo atölyesi gerçekleştirecek.

Bu yıl festivalde ÖZEL GÖSTERİM bölümünde Güney Kore kısa filmleri bulunuyor. Atölye söyleşi programı da bu yıl hayli zengin; Öykü Karayel, Tamer Levent, Can Evrenol gibi çok sayıda değerli sanatçı deneyimlerini festival takipçileriyle paylaşacak.

Yarışmalar sonucunda ulusal ve uluslararası yarışma kapsamında jüri tarafından en iyi film seçilecek olan yapımlar, festivalin ardından gelenekselleşen “Ödüllü Filmler Üniversitelerde” etkinliği kapsamında 30 Mart-15 Mayıs tarihleri arasında Türkiye’nin 22 ilinde 40 üniversitede gösterim turuna çıkacak.

Festival Programı:

16.03.2020 Pazartesi

11:00 Perspektif ( A )

A1 Amalgama - 12’53’'

A2 Moth - 16'54''

A3 Rea - 22'50''

A4 When You Grow Up - 21’14’'

13:00 Festival Kısaları ( A )

A1 Kelebek Adam - 6'

A2 Orada - 17'

A3 Siyah Güneş - 20'

A4 Teselli - 17'

A5 İyi Yemek Öldürür - 15'

16:00 Deneyimler ( A )

A1 Uzak İhtimal - 93'

18:30 Söyleşi

Edebiyat ve Sinema: Cem Erciyes, Şenay Aydemir

20:30 Dünyadan Kısalar ( A )

A1 Butterflies - 8'

A2 Party Day - 17'

A3 She Runs - 18'

A4 Daughter - 15'

17.03.2020 Salı

11:00 Perspektif ( B )

B5 The Treatment - 9’

B6 Funfair - 15'

B7 Arthur King – Changing Landscapes (Wauters Farm) - 19’15’'

B8 In the Hut of Mr. van den Brink - 15'

B9 Entropia - 10'

13:00 Festival Kısaları ( B )

B6 Yağmur Olup Şehre Düşüyorum - 14'

B7 Servis - 14’

B8 Dede - 17’

B9 Günlerin Ardından - 15'

B10 Topaç - 15'

15:00 Atölye (Akbank Sanat 3.Kat)

Aleyna Seymen - Foley Atölyesi

16:00Kısadan Uzuna ( A )

A1 Beklerken - 8'

A2 Sekiz Haziran - 8'

A3 Tuzdan Kaide - 70'

18:30 Söyleşi

Kısadan Uzuna: Burak Çevik

20:30Dünyadan Kısalar ( B )

B5 And Then the Bear - 14'

B6 All Cats Are Grey in the Dark - 18’

B7 November 1st - 25’

18.03.2020 Çarşamba

11:00 Perspektif ( C )

C10 The Little Soul - 9'

C11 Milk - 12’29’'

C12 I'll end up in jail - 23'

C13 The Dishwasher - 12’34''

C14 The Golden Legend - 11’05’’

13:00 Festival Kısaları ( C )

C11 Aries - 14’

C12 Avarya - 19’

C13 G.K - 20’

C14 Tor - 20'

15:00 Atölye ( Akbank Sanat 3. Kat)

Can Evrenol, Orkun Göntem - Gelişen Video Teknolojileri ve Yeni Olanaklar

16:00 Deneyimler ( B )

18:30 Söyleşi

Deneyimler: Mahmut Fazıl Coşkun

20:30Dünyadan Kısalar ( D )

D11 Monster God - 10’

D12 Inner Self - 15'

D13 Superheroes without Superpower - 13'

D14 Life Between the Exit Signs - 18’

19.03.2020 Perşembe

11:00 Perspektif ( D )

D15 No body - 4'

D16 Fun Factory - 12'

D17 Journey through a body - 32'

D18 Complex Subject - 26'

13:00 Perspektif ( E )

E19 Monolog - 3'

E20 Jeremiah - 10’

E21 Geleceğimizi İstiyoruz - 13'

E22 Restart - 20'

E23 Habitat - 14'

16:00 Dünyadan Kısalar ( C )

C8 Anna - 15'

C9 Favourites - 18'

C10 Ward’s Henna Party - 22'

18:30 Söyleşi

Oyunculuk Üzerine: Öykü Karayel

20:30 Deneyimler ( A )

A1 Uzak İhtimal - 93'

20.03.2020 Cuma

11:00 Perspektif ( F )

F24 Telve - 4’

F25 Please Speak Continuously and Describe Your Experiences as They Come to You - 9’

F26 Danger Blasting Keep Away! - 18’

F27 Moth - 13'

F28 Acil Çırak Aranıyor - 15'

F29 Jacques’ Rampage or When Do We Lose Our Self-confidence? - 8'

13:00 Perspektif ( G )

G30 Solar Plexus - 9’

G31 Blessed Land - 19’

G32 Matches - 12'

G33 Dünya Tutuluyor - 20'

G34 Gramafon Kafa - 4'

15:00 Atölye (Akbank Sanat 3. Kat)

Senaryo Atölyesi - Melik Saraçoğlu

16:00 Belgesel Sinema ( A )

A1 Daughter of Camorra - 79'

18:30 Söyleşi

Belgesel Sinema: Siniša Gacic

20:30 Özel Gösterim ( A )

A1 Passionless Moments - 12'

A2 Peel - 9'

A3 After Hours - 25'

21.03.2020 Cumartesi

11:00 Perspektif ( H )

H35 Gamsız Apartmanı - 10'

H36 Stay Awake, be Ready - 14'

H37 The Tough - 14'

H38 21xoxo - 10'

H39 Yaylacı - 22'

13:00 Perspektif ( I )

I40 Nimic - 11'

I41 Adam - 20'

I42 The Trap - 20'

I43 Sticker - 18'

15:00 Atölye (Akbank Sanat 3. Kat)

Tamer Levent - Oyunculuk Atölyesi

16:00 Dünyadan Kısalar ( A

A1 Butterflies - 8'

A2 Party Day - 17'

A3 She Runs - 18'

A4 Daughter - 15'

18:30 Söyleşi

Jane Campion Sineması: Burcu Aykar

20:30 Dünyadan Kısalar ( C )

C8 Anna - 15'

C9 Favourites - 18'

C10 Ward’s Henna Party - 22'

22.03.2020 Pazar

11:00 Özel Gösterim ( B )

B4 Joan - 8’

B5 Reonghee - 15'

B6 Sand - 18'

B7 Girdap - 5'

B8 Dijital Pizza - 5’

B9 Nasıl Bilirdiniz - 3'

B10 Parti - 3'

13:00 Perspektif ( J )

J44 Rewild - 4'

J45 Mr. Mare - 19'

J46 Tavşan - 15'

J47 Romance for French Horn - 15'

J48 Kömür - 11'

16:00 Dünyadan Kısalar ( B )

B5 And Then the Bear - 14'

B6 All Cats Are Grey in the Dark - 18’

B7 November 1st - 25’

18:30 Söyleşi

Söz Yönetmenlerin (Enis Manaz, Zeynep Köprülü, Sercan Erdoğan, Umut Evirgen)

20:30 Festival Kısaları ( A )

A1 Kelebek Adam - 6'

A2 Orada - 17'

A3 Siyah Güneş - 20'

A4 Teselli - 17'

A5 İyi Yemek Öldürür - 15'

24.03.2020 Salı

11:00 Perspektif ( K )

K49 Kingdom - 6'

K50 Lekesiz - 13'

K51 Uçan Balık - 21'

K52 Cover - 15’15’’

K53 Serial Paralels - 9'

13:00Perspektif ( L )

L54 Kids - 9’

L55 Hunger - 2'

L56 All The Fires the Fire - 25'

L57 Mavi Otel - 32'

15:30 Atölye (Akbank Sanat 3.Kat)

Cansu Boğuşlu - Görüntü Yönetmenliği Atölyesi

16:00 Perspektif ( M )

M58 Donut Paradise - 5’

M59 The Chef - 20’

M60 Intermission Expedition - 9’

M61 Soukoon - 14’

M62 İkame - 13'

M63 Splash - 9'

18:30 Söyleşi

Söz Yönetmenlerin (Kasım Ördek, Ramazan Kılıç, Ahmet Keçili, Ferit Karol, Yeter Keser)

20:30 Festival Kısaları ( B )

B6 Yağmur Olup Şehre Düşüyorum - 14'

B7 Servis - 14’

B8 Dede - 17’

B9 Günlerin Ardından - 15'

B10 Topaç - 15'

25.03.2020 Çarşamba

11:00 Perspektif ( N )

N64 Why Slugs Have No Legs - 11’

N65 Aylin - 20’

N66 Community Gardens - 15'

N67 The Diver - 12'

N68 Deep Roots - 15'

13:00 Perspektif ( I )

I40 Nimic - 11'

I41 Adam - 20'

I42 The Trap - 12'07''

I43 Sticker - 18'

16:00 Dünyadan Kısalar ( D )

D11 Monster God - 10’

D12 Inner Self - 15'

D13 Superheroes without Superpower - 13'

D14 Life Between the Exit Signs - 18’

18:30 Söyleşi

Söz Yönetmenlerin (Dila Bulut, Gökalp Gönen, İnan Erbil, Ragıp Türk)

20:30 Festival Kısaları ( C )

C11 Aries - 14’

C12 Avarya - 19’

C13 G.K - 20’

C14 Tor - 20'

26.03.2020 Perşembe

11:00 Perspektif ( D )

D15 No body - 4'

D16 Fun Factory - 12'

D17 Journey through a body - 32'

D18 Complex Subject - 26'