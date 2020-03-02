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02.03.2020 - 13:12 |

16. Akbank Kısa Film Festivali için geri sayım

Sinemaseverlerin buluşma noktası haline gelen Akbank Kısa Film Festivali, sinema sanatı için kısa filmin öncü rolünün bilinciyle, bu alanda bir platform oluşturmak üzere 16 - 26 Mart tarihleri arasında 16. kez düzenlenecek.

16. Akbank Kısa Film Festivali için geri sayım

74 ülkeden toplam 2.217 kısa filmin başvurduğu Akbank Kısa Film Festivali, “Festival Kısaları”, “Dünyadan Kısalar”, “Kısadan Uzuna”, “Deneyimler”, “Belgesel Sinema”, “Perspektif”, “Özel Gösterim” ve “Forum” bölümlerinden oluşuyor. Jane Campion kısaları gibi ilgi çekici bölümlerin yanı sıra, Cannes, Venedik, Berlin gibi önemli festivallerden gelen birçok filmin de yer aldığı, 40 ülkeden 109  kısa ve 3 uzun metraj film festivalde seyirciyle buluşacak. Programda Yorgos Lanthimos’un da bir kısa filmi bulunuyor.

 Festival’in DENEYİMLER bölümünün konuğu Mahmut Fazıl Çoşkun. Yönetmenle yapılacak bir söyleşinin yanı sıra ilk uzun metraj fimi Uzak İhtimal filmi ve ilk yıllarına ait çalışmaları festival programında yer alıyor.

 KISADAN UZUNA da bu yıl sinemamızın uluslararası başarılarıyla yeni ve dikkat çekici filmlerine imza atan genç yönetmeni Burak Çevik var. Yönetmenin söyleşisi, ilk uzun metraj filmi Tuzdan Kaide ve kısa filmleri festival programında.

 BELGESEL SİNEMA bölümünün konuğu ise Slovenya’dan Siniša Gacic. Yönetmen Daughter of Camorra filmini ve ardındaki çalışma prensiplerini festival takipçileriyle paylaşacak.

 FORUM bölümünde ise kısa filmlerin fikir aşamasından itibaren desteklenmesi amacıyla düzenlenen KISA FİLM SENARYO YARIŞMASI yer alıyor. Bu yıl 752 senaryonun başvurduğu yarışmada finale kalan 8 senaryo arasından en iyi senaryo festivalde belirlenecek. Bölüm kapsamında yazar ve yönetmen Melik Saraçoğlu bir senaryo atölyesi gerçekleştirecek.

 Bu yıl festivalde ÖZEL GÖSTERİM bölümünde Güney Kore kısa filmleri bulunuyor. Atölye söyleşi programı da bu yıl hayli zengin; Öykü Karayel, Tamer Levent, Can Evrenol gibi çok sayıda değerli sanatçı deneyimlerini festival takipçileriyle paylaşacak.

 Yarışmalar sonucunda ulusal ve uluslararası yarışma kapsamında jüri tarafından en iyi film seçilecek olan yapımlar, festivalin ardından gelenekselleşen “Ödüllü Filmler Üniversitelerde” etkinliği kapsamında 30 Mart-15 Mayıs tarihleri arasında  Türkiye’nin 22 ilinde 40 üniversitede gösterim turuna çıkacak.

 

Festival Programı:

16.03.2020 Pazartesi

11:00  Perspektif ( A )

A1       Amalgama - 12’53’'

A2       Moth - 16'54''

A3       Rea - 22'50''

A4       When You Grow Up - 21’14’'

13:00  Festival Kısaları ( A ) 

A1       Kelebek Adam - 6'

A2       Orada - 17'

A3       Siyah Güneş - 20'

A4       Teselli - 17'

A5       İyi Yemek Öldürür - 15'

16:00  Deneyimler ( A ) 

A1       Uzak İhtimal - 93'

18:30  Söyleşi

Edebiyat ve Sinema: Cem Erciyes, Şenay Aydemir

20:30  Dünyadan Kısalar ( A )

A1       Butterflies - 8'

A2       Party Day - 17'

A3       She Runs - 18'

A4       Daughter - 15'

 

 

17.03.2020 Salı

11:00  Perspektif ( B )

B5       The Treatment - 9’

B6       Funfair - 15'

B7       Arthur King – Changing Landscapes (Wauters Farm)  - 19’15’'

B8       In the Hut of Mr. van den Brink   - 15'

B9       Entropia - 10'

13:00  Festival Kısaları ( B )

B6       Yağmur Olup Şehre Düşüyorum - 14'

B7       Servis - 14’

B8       Dede - 17’

B9       Günlerin Ardından - 15'

B10     Topaç - 15'

15:00  Atölye (Akbank Sanat 3.Kat)

Aleyna Seymen - Foley Atölyesi

16:00Kısadan Uzuna ( A )

A1       Beklerken - 8'        

A2       Sekiz Haziran - 8'

A3       Tuzdan Kaide - 70'       

18:30  Söyleşi

Kısadan Uzuna: Burak Çevik

20:30Dünyadan Kısalar ( B )

B5       And Then the Bear - 14'        

B6       All Cats Are Grey in the Dark - 18’

B7       November 1st - 25’    

 

 

18.03.2020 Çarşamba

11:00  Perspektif   ( C )

C10     The Little Soul - 9'

C11     Milk - 12’29’'

C12     I'll end up in jail - 23'

C13     The Dishwasher - 12’34''

C14     The Golden Legend - 11’05’’

13:00  Festival Kısaları  ( C )

C11     Aries - 14’

C12     Avarya - 19’

C13     G.K - 20’

C14     Tor - 20'

15:00  Atölye ( Akbank Sanat 3. Kat)

Can Evrenol, Orkun Göntem - Gelişen Video Teknolojileri ve Yeni Olanaklar

16:00  Deneyimler ( B )

18:30  Söyleşi

Deneyimler: Mahmut Fazıl Coşkun

20:30Dünyadan Kısalar ( D )

D11     Monster God - 10’

D12     Inner Self - 15'

D13     Superheroes without Superpower - 13'

D14     Life Between the Exit Signs - 18’

 

 

19.03.2020 Perşembe

11:00  Perspektif   ( D )

D15     No body - 4'

D16     Fun Factory - 12'

D17     Journey through a body - 32'

D18     Complex Subject - 26'

13:00  Perspektif   ( E )

E19     Monolog - 3'

E20     Jeremiah - 10’

E21     Geleceğimizi İstiyoruz - 13'

E22     Restart - 20'

E23     Habitat - 14'

16:00  Dünyadan Kısalar ( C )

C8       Anna - 15'

C9       Favourites - 18'

C10     Ward’s Henna Party - 22'

18:30  Söyleşi

Oyunculuk Üzerine: Öykü Karayel

20:30  Deneyimler ( A )

A1       Uzak İhtimal - 93'

 

20.03.2020 Cuma

11:00 Perspektif ( F )  

F24     Telve - 4’

F25     Please Speak Continuously and Describe Your Experiences as They Come to You - 9’

F26     Danger Blasting Keep Away! - 18’

F27     Moth - 13'

F28     Acil Çırak Aranıyor - 15'

F29     Jacques’ Rampage or When Do We Lose Our Self-confidence? - 8'

13:00  Perspektif ( G )

G30     Solar Plexus - 9’

G31     Blessed Land - 19’

G32     Matches - 12'

G33     Dünya Tutuluyor - 20'

G34     Gramafon Kafa - 4'

15:00 Atölye (Akbank Sanat 3. Kat)

Senaryo Atölyesi - Melik Saraçoğlu

16:00 Belgesel Sinema ( A )

A1       Daughter of Camorra - 79'

18:30 Söyleşi

Belgesel Sinema: Siniša Gacic

20:30 Özel Gösterim ( A )

A1       Passionless Moments  - 12'        

A2       Peel - 9'

A3       After Hours - 25'       

 

 

21.03.2020 Cumartesi

11:00  Perspektif ( H )

H35     Gamsız Apartmanı - 10'

H36     Stay Awake, be Ready - 14'

H37     The Tough - 14'

H38     21xoxo - 10'

H39     Yaylacı - 22'

13:00 Perspektif  ( I )

I40      Nimic - 11'

I41      Adam - 20'

I42      The Trap - 20'

I43      Sticker - 18'

15:00 Atölye (Akbank Sanat 3. Kat)

Tamer Levent - Oyunculuk Atölyesi

16:00 Dünyadan Kısalar ( A 

A1       Butterflies - 8'

A2       Party Day - 17'

A3       She Runs - 18'

A4       Daughter - 15'

18:30 Söyleşi

Jane Campion Sineması: Burcu Aykar

20:30 Dünyadan Kısalar ( C )

C8       Anna - 15'

C9       Favourites - 18'

C10     Ward’s Henna Party - 22'

 

 

22.03.2020 Pazar

11:00 Özel Gösterim ( B )

B4       Joan - 8’

B5       Reonghee - 15'

B6       Sand - 18'

B7       Girdap - 5'

B8       Dijital Pizza - 5’

B9       Nasıl Bilirdiniz - 3'

B10     Parti - 3'

13:00 Perspektif ( J )

J44      Rewild - 4'

J45      Mr. Mare - 19'

J46      Tavşan - 15'

J47      Romance for French Horn - 15'

J48      Kömür - 11'

16:00    Dünyadan Kısalar ( B )

B5       And Then the Bear - 14'        

B6       All Cats Are Grey in the Dark - 18’

B7       November 1st - 25’  

18:30 Söyleşi

Söz Yönetmenlerin (Enis Manaz, Zeynep Köprülü, Sercan Erdoğan, Umut Evirgen)

20:30 Festival Kısaları ( A )

A1       Kelebek Adam - 6'

A2       Orada - 17'

A3       Siyah Güneş - 20'

A4       Teselli - 17'

A5       İyi Yemek Öldürür - 15'

 

 

24.03.2020 Salı

11:00  Perspektif  ( K )

K49     Kingdom - 6'

K50     Lekesiz - 13'

K51     Uçan Balık - 21'

K52     Cover - 15’15’’

K53     Serial Paralels - 9'

13:00Perspektif  ( L )

L54      Kids - 9’

L55      Hunger - 2'

L56      All The Fires the Fire - 25'

L57      Mavi Otel - 32'

15:30  Atölye (Akbank Sanat 3.Kat)

Cansu Boğuşlu - Görüntü Yönetmenliği Atölyesi

 16:00 Perspektif ( M )

 M58    Donut Paradise - 5’

M59    The Chef - 20’

M60    Intermission Expedition - 9’

M61    Soukoon - 14’

M62    İkame - 13'

M63    Splash - 9'

 18:30  Söyleşi

Söz Yönetmenlerin (Kasım Ördek, Ramazan Kılıç, Ahmet Keçili, Ferit Karol, Yeter Keser)

 20:30 Festival Kısaları ( B )

 B6       Yağmur Olup Şehre Düşüyorum - 14'

B7       Servis - 14’

B8       Dede - 17’

B9       Günlerin Ardından - 15'

B10     Topaç - 15'

 

 

25.03.2020 Çarşamba

 11:00  Perspektif ( N )

 N64     Why Slugs Have No Legs - 11’

N65     Aylin - 20’

N66     Community Gardens - 15'

N67     The Diver - 12'

N68     Deep Roots - 15'

13:00  Perspektif  ( I )

 I40      Nimic - 11'

I41      Adam - 20'

I42      The Trap - 12'07''

I43      Sticker - 18'

 16:00  Dünyadan Kısalar ( D )

 D11     Monster God - 10’

D12     Inner Self - 15'

D13     Superheroes without Superpower - 13'

D14     Life Between the Exit Signs - 18’

 

18:30  Söyleşi

Söz Yönetmenlerin (Dila Bulut, Gökalp Gönen, İnan Erbil, Ragıp Türk)

 

20:30 Festival Kısaları  ( C )

 C11     Aries - 14’

C12     Avarya - 19’

C13     G.K - 20’

C14     Tor - 20'

 

26.03.2020 Perşembe

 11:00  Perspektif   ( D )

 D15     No body - 4'

D16     Fun Factory - 12'

D17     Journey through a body - 32'

D18     Complex Subject - 26'

 

16. Akbank Kısa Film Festivali için geri sayım

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