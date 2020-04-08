08.04.2020 - 16:34 |
16. Akbank Kısa Film Festivali ödülleri açıklanıyor
74 ülkeden toplam 2.217 kısa filmin başvurduğu 16. Akbank Kısa Film Festivali yarışma sonuçları 14 Nisan saat 19.00’da Ceyda Düvenci’nin sunumuyla açıklanacak.
Akbank Sanat Instagram kanalının ev sahipliği yapacağı canlı yayında; heyecanla beklenen Ulusal Yarışma Kategorisi, Uluslararası Yarışma Kategorisi ve Akbank Kısa Film Forum Senaryo Yarışma Bölümü’nün kazananları açıklanack. Ödül törenimize tüm sinemaseverleri bekliyoruz.