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HaberlerKültür Sanat Haberleri 16. Akbank Kısa Film Festivali ödülleri açıklanıyor
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08.04.2020 - 16:34 |

16. Akbank Kısa Film Festivali ödülleri açıklanıyor

74 ülkeden toplam 2.217 kısa filmin başvurduğu 16. Akbank Kısa Film Festivali yarışma sonuçları 14 Nisan saat 19.00’da Ceyda Düvenci’nin sunumuyla açıklanacak.

16. Akbank Kısa Film Festivali ödülleri açıklanıyor

Akbank Sanat Instagram kanalının ev sahipliği yapacağı canlı yayında; heyecanla beklenen Ulusal Yarışma Kategorisi, Uluslararası Yarışma Kategorisi ve Akbank Kısa Film Forum Senaryo Yarışma Bölümü’nün kazananları açıklanack. Ödül törenimize tüm sinemaseverleri bekliyoruz.

Polis sirenini duyunca dünyaları şaştıAntalya'da evlerinin önünde kaykay yapan iki genç, polis aracı sirenini duyunca sokaktan eve kaçtı. Görüntüyü çeken baba, o anları kameraya kaydederken çocukların düşmesiyle kahkahaya boğuldu. Ve o anları sosyal medya hesaplarında paylaştı.
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