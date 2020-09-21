1800 yıllık yazıt teslim alındı

1997’de İtalya’da bir polis baskını sırasında bulunan eser, uzun süren hukuki sürecin ardından Roma Büyükelçiliği’ne teslim edildi. Türkiye’nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli ve Büyükelçilik Kültür ve Tanıtma Müşaviri Haluk Söner’den oluşan Türk heyeti, önceki gün Floransa kentine giderek, tarihi Lidya yazıtını Floransa Jandarma Komutanlığı Kültür Varlıklarını Koruma ve Tarihi Eser Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürü Yüzbaşı Claudio Mauti’den teslim alarak başkent Roma’ya getirdi.

Stel olarak da bilinen yazıtı yakından inceleyen ve ardından teslim alma tutanağını imzalayan Büyükelçi Esenli, tarihi eserin korunaklı şekilde paketlenmesine de yardım etti.

Türkiye ve İtalya arasında kültür alanında da iş birliğinin yoğun olduğunu ifade eden Büyükelçi, İtalya’dan Türkiye’ye 1991’de de iade edilen bir bronz vazo olduğunu, bugünkünün de ikinci eser olduğu bilgisini verdi.