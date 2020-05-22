1921 tarihli ‘Nature Morte’ adlı eser 1 milyon euro değerinde: Hediye edilen biletle Picasso tablosu kazandı

Picasso’nun çekilişte ‘ödül’ olarak belirlenen, 23 X 46 santimetre boyutundaki, 1921 tarihli “Nature Morte” adlı yağlıboya tablosunu kazanan isim, Fransa’nın başkenti Paris’te, Christie’s müzayede evi tarafından yapılan çekilişle belirlendi. Çekiliş internet üzerinden canlı yayınlandı. Biletin kendisine hediye edildiği belirtilen talihli ise 58 yaşındaki Claudia Borgogno. Tabloyu kazanan Borgogno, Amerikan Associated Press haber ajansına yaptığı açıklamada, “İnanılmaz bir şey. Hayatımda daha önce çekilişlerde hiçbir şey kazanmadım” dedi. Claudia Borgogno’nun oğlu Lorenzo Naso ise “Bu belki de hayatımın en iyi kararıydı” diye konuştu. Naso, aralık ayına kendisi ve annesi için birer bilet aldığını söyledi.











Care adlı uluslararası yardım kuruluşunun yararına düzenlenen ve Covid-19 salgını nedeniyle iki kez ertelenen çekilişte 51 bin bilet satıldı. Biletlerin yüzde 29’unun Fransa’da satıldığı belirtilen çekilişe dünyanın çok sayıda ülkesinden katılıp “Picasso tablosu kazanmak” için şansını deneyen oldu.



Temiz su için



Geçen yıl kasım ayında, “100 euro karşılığında Picasso tablosu” sloganıyla duyurulan etkinlikte yardım kuruluşu için 5.1 milyon euro (38 milyon lira) toplandı. Bu paranın 4.2 milyon euro’sunu (31.31 milyon lira) Fas, Kamerun ve Madagaskar’daki okullarda uygulamaya konulacak temiz su projelerinde kullanılacağı açıklandı.



Çekilişin ödülü olan tabloyu veren Monakolu koleksiyoncu David Nahmad’a ise 900 bin euro (6.7 milyon lira) verileceği, onun da yardım kuruluşuna 100 bin euro (746 bin lira) bağışladığı belirtildi. Müzayede evinden yapılan açıklamada, “Picasso gibi insani meselelerle ilgilenen bir isim bu organizasyondan çok memnun kalırdı” ifadeleri kullanıldı. l KÜLTÜR SANAT SERVİSİ