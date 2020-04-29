20 festivalden güç birliği

Aralarında Cannes, Berlin, Venedik ve Tribeca’nın da olduğu birçok önde gelen festival, koronavirüs salgınına karşı Dünya Sağlık Örgütü için bir araya geldi ve Youtube üzerinden ücretsiz bir program sunacağını duyurdu. 29 Mayıs’ta başlayacak ve 7 Haziran’a kadar sürecek etkinliği Tribeca Enterprises ve Youtube önceki gün açıkladı. Etkinlikte film gösterimlerinin yanı sıra sohbetler de yer alacak. “We Are One: A Global Film Festival” (“Biz Biriz: Global Film Festivali”) adını taşıyan etkinlikle ilgili Screen’in özel haberine göre programda bu festivallerde önceden gösterilmiş veya uluslararası izleyiciye ulaşamamış filmler yer alacak. İzleyiciler Youtube üzerinden ulaşabileceği etkinliğe bağış yapabilecek ve burada toplanan para Dünya Sağlık Örgütü’nün Covid 19 Dayanışma Fonu’na aktarılacak.

‘Dünyayı iyileştirme’’

Tribeca Film Festivali’nin kurucularından Jane Rosenthal, “Filmlerin insanlar arasındaki sınırları ve farklıları kaldırıp insanları bir araya getirme ve dünyayı iyileştirme konusundaki biricik gücünden sıklıkla bahsediyoruz. Şu anda tüm dünyanın iyileşmeye ihtiyacı var. Bu etkinlik, küratörler, sanatçılar ve hikâye anlatıcıları bir araya getiriyor ve dünyanın dört bir yanından izleyicilere rahatlama imkanı sunuyor. Bu işteki ortaklarımız ve Youtube’la birlikte çalışarak, herkesin bir festivali özel kılan gücüne şahit olmasını ve sanat ile sinemanın gücünü takdir etmesini umuyoruz” dedi.

‘Eşi görülmemiş etkinlik’

Youtube yöneticilerinden Robert Kyncl ise “Evde kalmanın güçlü yönlerinden biri de bir araya gelip bir etkinliği birlikte takip edebilmek. Amacımız 10 günlük etkinlikte her bir festivalin özel olarak kürate ettiği filmlerle bir araya gelebilmek. Daha önce eşi benzeri görülmemiş bir etkinlik ve bu inanılmaz içeriği ücretsiz olarak sunabilmekten çok mutluyuz” diye konuştu.

Cannes Film Festivali başkanı Pierre Lescure ve artistik direktörü Thierry Frémaux ise diğer festivallerle birlikte hikâye anlatımının inceliklerini ve her festivalin özel sanatsal kimliğini göstermekten memnuniyet duyduklarını vurguladı. Etkinliğin programının tamamı önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Hangi festivaller var?

Etkinlikte yer alan 20 festival şu şekilde sıralanıyor: Annecy Uluslararası Animasyon Film Festivali, Berlin Film Festivali, BFI Londra Film Festivali, Cannes Film Festivali, Guadalajara Uluslararası Film Festivali, Uluslararası Film Festivali ve Ödülleri Makao (IFFAM), Kudüs Film Festivali, Mumbai Film Festivali (MAMI), Karlovy Vary Uluslararası Film Festival, Locarno Film Festivali, Marakeş Uluslararası Film Festivali, New York Film Festivali, San Sebastian Uluslararası Film Festivali, Saraybosna Film Festivali, Sundance Film Festivali, Sydney Film Festivali, Tokyo Uluslararası Film Festivali, Toronto Uluslararası Film Festivali, Tribeca Film Festivali ve Venedik Filmi Festivali.