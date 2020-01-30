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30.01.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

20 Şubat’ta başlayacak festivalin programı açıklandı: Usta yönetmenler yeni filmleriyle Berlin’de

Yoluna yeni artistik direktörü Carlo Chatrian ile devam eden Berlin Film Festivali, ana yarışma programını dün yapılan basın toplantısıyla açıkladı.

20 Şubat’ta başlayacak festivalin programı açıklandı: Usta yönetmenler yeni filmleriyle Berlin’de

20 Şubat - 1 Mart tarihlerinde düzenlenecek festivalin 18 filmlik yarışmasında önemli yönetmenlerin yeni filmleri dikkati çekiyor. Bunlardan biri “The Roads Not Taken” adlı filmiyle İngiliz sinemasının usta yönetmenlerinden Sally Potter. Fransız sinemasının önemli isimlerinden Phillipe Garrel de yeni filmi “The Salt Of Tears”ı Berlin’de sunacak. Yeni Berlin Okulu’nun başta gelen yönetmenlerinden Christian Petzold da Berlin’de “Undine” adlı filmiyle yer alacak. Sanat sinemasının önemli temsilcisi Tsai Ming-Liang’ın “Days” adlı filmi de Altın Ayı için yarışacak filmler arasında yer alıyor. İranlı sinemacı Mohammad Rasoulof (“There Is No Evil”), Amerikalı ünlü yönetmen Abel Ferrara (“Siberia”), Güney Kore sinemasının üretken isimlerinden Hong Sangsoo (“The Woman Who Ran”) da Berlin yarışmasında dikkati çeken isimler arasında yer alıyor. 

MSB'den ırkçı Yunan vekile tokat gibi cevapMSB'den yapılan açıklamada, 'AP'de kirli elleriyle bayrağımıza saldıran çaresiz, şımarık çocuklara her yerde Al Sancağımızın asilliğini ve gücünü göstermeye devam edeceğiz' denildi.
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