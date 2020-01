20 Şubat’ta başlayacak festivalin programı açıklandı: Usta yönetmenler yeni filmleriyle Berlin’de

20 Şubat - 1 Mart tarihlerinde düzenlenecek festivalin 18 filmlik yarışmasında önemli yönetmenlerin yeni filmleri dikkati çekiyor. Bunlardan biri “The Roads Not Taken” adlı filmiyle İngiliz sinemasının usta yönetmenlerinden Sally Potter. Fransız sinemasının önemli isimlerinden Phillipe Garrel de yeni filmi “The Salt Of Tears”ı Berlin’de sunacak. Yeni Berlin Okulu’nun başta gelen yönetmenlerinden Christian Petzold da Berlin’de “Undine” adlı filmiyle yer alacak. Sanat sinemasının önemli temsilcisi Tsai Ming-Liang’ın “Days” adlı filmi de Altın Ayı için yarışacak filmler arasında yer alıyor. İranlı sinemacı Mohammad Rasoulof (“There Is No Evil”), Amerikalı ünlü yönetmen Abel Ferrara (“Siberia”), Güney Kore sinemasının üretken isimlerinden Hong Sangsoo (“The Woman Who Ran”) da Berlin yarışmasında dikkati çeken isimler arasında yer alıyor.