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19.02.2020 - 10:15 |

2020 Brit Ödülleri sahiplerini buldu

2020 Brit Ödülleri sahiplerini buldu. Londra'daki ünlü O2 Arena'da gerçekleştirilen törenle 40. Brit Ödülleri'nde kazananlar açıklandı. Gecenin sunuculuğunu üçüncü kez Jack Whitehall üstlendi. Dünyada çapında büyük başarı yakalayan Billie Eilish Brit Ödülleri'nde de En İyi Kadın Sanatçı Ödülü'nü kazandı.

2020 Brit Ödülleri sahiplerini buldu

40. Brit Ödülleri, Londra'daki O2 Arena'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Çok sayıda ünlü ismin de davetli olarak katıldığı gecede unutulmaz performanslar da gerçekleştirildi. Genç isim Lewis Capaldi, ödüllere damga vurdu.

İşte 40. Brit Ödülleri'nde kazananlar...

Yılın albümü: Dave - Psychodrama

Yılın şarkısı: Lewis Capaldi - Someone You Loved

En İyi Erkek Sanatçı: Stormzy

En İyi Kadın Sanatçı: Mabel

En İyi Grup: Foals

En İyi Yeni Sanatçı: Lewis Capaldi

En İyi Uluslararası Erkek Sanatçı: Tyler, the Creator

En İyi Uluslararası Kadın Sanatçı: Billie Eilish

Yükselen Yıldız: Celeste

Yılın Prodüktörü: Fred Again

2020 Brit Ödülleri sahiplerini buldu

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