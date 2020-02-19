19.02.2020 - 10:15 |
2020 Brit Ödülleri sahiplerini buldu
2020 Brit Ödülleri sahiplerini buldu. Londra'daki ünlü O2 Arena'da gerçekleştirilen törenle 40. Brit Ödülleri'nde kazananlar açıklandı. Gecenin sunuculuğunu üçüncü kez Jack Whitehall üstlendi. Dünyada çapında büyük başarı yakalayan Billie Eilish Brit Ödülleri'nde de En İyi Kadın Sanatçı Ödülü'nü kazandı.
40. Brit Ödülleri, Londra'daki O2 Arena'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Çok sayıda ünlü ismin de davetli olarak katıldığı gecede unutulmaz performanslar da gerçekleştirildi. Genç isim Lewis Capaldi, ödüllere damga vurdu.
İşte 40. Brit Ödülleri'nde kazananlar...
Yılın albümü: Dave - Psychodrama
Yılın şarkısı: Lewis Capaldi - Someone You Loved
En İyi Erkek Sanatçı: Stormzy
En İyi Kadın Sanatçı: Mabel
En İyi Grup: Foals
En İyi Yeni Sanatçı: Lewis Capaldi
En İyi Uluslararası Erkek Sanatçı: Tyler, the Creator
En İyi Uluslararası Kadın Sanatçı: Billie Eilish
Yükselen Yıldız: Celeste
Yılın Prodüktörü: Fred Again