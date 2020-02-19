2020 Brit Ödülleri sahiplerini buldu

40. Brit Ödülleri, Londra'daki O2 Arena'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Çok sayıda ünlü ismin de davetli olarak katıldığı gecede unutulmaz performanslar da gerçekleştirildi. Genç isim Lewis Capaldi, ödüllere damga vurdu.

İşte 40. Brit Ödülleri'nde kazananlar...





Yılın albümü: Dave - Psychodrama

Yılın şarkısı: Lewis Capaldi - Someone You Loved

En İyi Erkek Sanatçı: Stormzy

En İyi Kadın Sanatçı: Mabel

En İyi Grup: Foals

En İyi Yeni Sanatçı: Lewis Capaldi

En İyi Uluslararası Erkek Sanatçı: Tyler, the Creator

En İyi Uluslararası Kadın Sanatçı: Billie Eilish

Yükselen Yıldız: Celeste

Yılın Prodüktörü: Fred Again