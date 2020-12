2021’e klasik karşılama

Viyana Filarmoni Orkestrası’nın yılbaşı konseri, yeni yılın ilk gününde, koronavirüs pandemisi sayesinde belki de en çok beklenen konserlerden biri. 1 Ocak Cuma günü Türkiye saati ile 13.15’te canlı yayınlanacak yeni yıl konseri, salgın nedeniyle tarihinde ilk kez seyircisiz olarak seslendirilecek. Fakat, yılbaşı konseri sadece Viyana Filarmoni Orkestrası’nın vereceği konserden ibaret değil. Kimi orkestralar önceden kaydettikleri konserlerle 2020’ye veda ederken kimi orkestralar da canlı konserleriyle 2021’e merhaba diyecek. Seyircili gerçekleştirilecek tek etkinlik ise Hong Kong Filarmoni Orkestrası’nın konseri.

Valles Senfoni Orkestrası

Barselona’nın en çok beklenen etkinlerinden biri olan yeni yıl konseri, pandemi nedeniyle biraz sönük geçecek olsa da Valles Senfoni Orkestrası, yeni yılı Andres Salado yönetiminde vereceği konserle karşılamaya hazırlanıyor. Bilet fiyatı 28 Euro olan konserde Verdi’den Dvorak’tan Johann Strauss’tan eserler seslendirilecek. Konserler 1 ve 2 Ocak tarihlerinde yayınlanacak. Konser biletlerini almak için https://www.palaumusica.cat/en/new-year-s-concert_827173 adresi ziyaret edilebilir.

Hong Kong Filarmoni Orkestrası

Hong Kong Filarmoni Orkestrası “Viyana’dan Esintiler”le 2020’ye veda ediyor. 30 ve 31 Aralık’ta Türkiye saatiyle gece 01.00’de başlayacak konserlerin bilet fiyatları 220 ile 480 Hong Kong Doları arasında değişiyor. Konser, seyircinin katılabildiği nadir etkinliklerden biri olacak. Chirstopher Warren-Green’in yöneteceği orkestra soprano Sharleen Joynt’a eşlik edecek.

Ünlü tenor Karahan sahnede

İş Sanat’ın merakla beklenen Yeni Yıl Konseri’nin bu seneki konuğu ünlü tenor Murat Karahan olacak. Karahan’a orkestra şefi Erol Erdinç yönetimindeki Limak Filarmoni Orkestrası eşlik edecek. Konser 31 Aralık akşamı saat 23.00’ten itibaren İş Sanat’ın sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden yayımlanacak.

Gedik Sanat; resmi Youtube hesabı üzerinden 30 Aralık’ta İstanbul Gedik Üniversitesi Piyano Festivali kapsamında Emre Elivar’ın yorumladığı “Üç Piyano Parçası (D 946)”, 31 Aralık’ta ise Önder Baloglu liderliğinde Gedik Filarmoni Orkestrası yorumuyla “Keman ve Yaylı Orkestra için La Majör Rondo (D 438)” eserlerini yayınlayacak.

Borusan’ın konser maratonu

Borusan Sanat, 29 Aralık Salı saat 19.00’da Borusan Klasik’te başlayacak bir radyo programına imza atıyor. 3 Ocak 2021 Pazar günü saat 19.00’a kadar sürecek bu maratonda her gün, çeşitli sezonlardan en beğenilen konserlerin kayıtları sunulacak.

29 Aralık’ta, Mozart ve Mahler’in yapıtlarından oluşan bir programla daha önce “Dâhiler İşbaşında” başlıklı konserimizde izleyicilerimizle buluşan şef Diego Matheuz ve kemancı Leticia Moreno; ardından 30 Aralık’ta Mussorgski, Berlioz ve Walton yorumlarıyla şef Ryan McAdams ve soprano Corinne Winters; 31 Aralık’ta Gürer Aykal yönetimindeki BİFO’nun piyanist Denis Kozhukhin’e eşlik ettiği maraton serisinde final konseri 3 Ocak’ta gerçekleşecek. Maratonda, yeni yılın ilk günü R. Strauss, Dessner ve Beethoven’ın yapıtlarından oluşan bir programla sürecek. 2 Ocak’ta ise 2018’in Yeni Yıl Konseri’nin kaydı Borusan Klasik’te yine saat 19.00’da yayınlanacak. 3 Ocak’ta ise yine bir yeni yıl konserinin kaydı saat 19.00’da dinleyiciyle buluşuyor. 2019’un uğurlandığı bu konserde Sascha Goetzel yönetimindeki BİFO, soprano Ailyn Pérez’e eşlik etmişti. Borusan Klasik’e internette karnaval.com/borusanklasikdinle adresinden ulaşılabilir.

Berlin Filarmoni Orkestrası

Berlin Filarmoni Orkestrası, yeni yıla Kiril Petrenko yönetiminde soprano Diana Damrau ile veda ediyor. Orkestra konserde Bernstein’ın “Batı Yakası Hikayesi”nden Gershwin’in “An American in Paris”ine uzanan dans ritimleriyle dolu bir gece ile 2020’ye veda edecek. Damrau da “Over the Rainbow from The Wizard of Oz”dan “Foolish Heart from One Touch of Venus”e uzanan bir repertuvarla dinleyicilerinin karşısında olacak. Seyircisiz olarak ve dijital olarak yayınlanacak konser, Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak. Konseri izlemek için www.digitalconcerthall.com adresi üzerinden üyelik oluşturmak gerekiyor.

Hamburg Filarmoni Orkestrası

Kent Nagano yönetiminde Hamburg Filarmoni Orkestrası’nın konserinde alto Nadezhda Karyazina solist olarak yer alacak. Türkiye saatiyle 15.00’te başlayacak konserde Bach’tan Giovanni Gabrieli’ye Sofia Gubaidulina’dan Beethoven’a uzanan isimlerin eserleri seslendirilecek. Seyircisiz gerçekleşecek olan konser Hamburg’un meşhur orkestra binası Elbphilharmonie’nin büyük salonunda yapılacak ve https://www.elbphilharmonie.de adresi üzerinden izlenebilecek.

Brüksel Filarmoni Orkestrası

Brüksel Filarmoni Orkestrası yeni yılı 6 Ocak’taki konserle karşılayacak. Bilet fiyatları 22 ve 72 Euro aralığında değişen konserde Herve Niquet orkestrayı yönetecek. Programda John Philip Sousa’dan Franck Barcellini’ye, Charles Gounod’ya uzanan Fransız kompozitörlerin eserleri seslendirilecek.