20’den fazla ülkenin nefesli çalgıları İstanbul’da buluşuyor: NEFEST Al İstanbul

Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel nefesli çalgıları gelecek nesillere aktarmak ve bu kültürü yaşatmak amacıyla organize edilen “Uluslararası Nefesli Çalgılar Festivali- NEFEST-2020”, 25-27 Eylül 2020 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek.



Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen ve “Bir Kavim Binbir Nefes-Bir Nefes Binbir Kavim” temasıyla düzenlenecek festivale Başakşehir Belediyesi ev sahipliği yapacak.



Yeni bir soluk

NEFEST Al İstanbul” sloganıyla yola çıktıklarını anlatan Festivalin Organizasyon Komitesi Genel Koordinatörü İlkay Serpil Çelik, bu yıl ilkini gerçekleştirecekleri festivalin, hem yaşanan pandemi sürecinden yorulan insanlara hem de büyük şehir karmaşasından kurtulmak isteyenlere bir nefes alma imkânı sunacağını söyledi.

Tüketime dönük müzik anlayışına karşı yeni bir soluk, yeni bir bakış açısı sunmak istediklerini belirten Çelik, “Çeşitli ülkelerin geleneksel nefesli çalgılarını tanıtmak, nasıl yapıldığını, ustasını ve o enstrümanı en iyi kullanan müzisyenlerin canlı gösterilerinin yapılacağı bir festival organize etmek bunun başlangıcı sayılabilir” diye konuştu.



Dünya müziği

Festivale yirmiyi aşkın ülkeden farklı enstrümanın ustası ve o enstrümanı kullanan sanatçılar konuk olacak. Sanatçılar; Ney’den Kaval’a, Saksafon’dan Klarnet’e, Balaban’dan Flüt’e, Rhaita’dan Zurna’ya, Obua’dan Fagot’a, Salamuri’den Vuvuzela’ya, Gayda’dan Hiçiriki’ye, Ağız Kopuzu’ndan Panflüt’e, Bansuri’den Shakuhachi’ye ses verecekler. Sanatseverler üç gün boyunca müziğe doyacak.



İki onur konuğu



Ayrıca festivale her yıl dünyaca tanınırlığı olan bir Türk biri yabancı iki usta sanatçının da onur konuğu olarak davet edileceğini belirten İlkay Serpil Çelik, “Bu yıl yapacağımız festivalde ağırlamayı ve gala gecesinde sahne almasını planladığımız sanat ustalarımız ise Türk olarak ney üstadı Kudsi Ergüner yabancı olarak da Romanyalı ünlü panflüt virtüözü Gheorge Zamfir’in olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.



Çelik, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Başakşehir Belediyesi ve destek veren tüm kuruluşlara teşekkür etti.



Üç gün müzik şöleni



Uluslararası Nefesli Çalgılar Festivali, 25, 26 ve 27 Eylül 2020 tarihlerinde Bahçeşehir Gölet Parkı’nda gerçekleşecek.