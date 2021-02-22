221B’nin beşinci yaşında festival

Türkiye’nin ilk ve tek polisiye kültür dergisi 221B, 5. yaşını polisiye festivaliyle kutluyor. Yarın başlayacak ve 28 Şubat’a dek online olarak devam edecek 221B Polisiye Festivali’nde altı gün boyunca 17 farklı panel, atölye ve gizem çözme oyunları düzenlenecek. 221B Polisiye Festivali’nde Türkiye’den ve dünyadan polisiye edebiyat, sinema ve televizyon alanlarında isimler bir araya gelecek. İlk sayısı Ocak 2016’da okurlarla buluşan 221B’nin düzenleyeceği festival, Mylos Yayın Grubu’nun YouTube kanalında yayınlanacak.



23-28 Şubat 2021 tarihleri arasında online olarak yapılacak festivalin konuklarından biri önde gelen İskandinav polisiye dizileri “Bron / Broen” ve “Marcella”nın senaristi Hans Rosenfeldt. Diğer konuklar arasında “Trapped” dizisinin başrol oyuncusu Ólafur Darri Ólafsson, “Ceset” ve “Görünmeyen Misafir” gibi başarılı polisiye filmlerde imzası olan senarist ve yönetmen Oriol Paulo yer alıyor. Ayrıca yazdığı romanlar ve senaryolarla polisiye severlere ulaşan İsveçli yazar Arne Dahl; polisiye alanında önemli çalışmalarıyla bilinen İngiliz yazar ve gazeteci Barry Forshaw; dünyanın en önemli Sherlock Holmes uzmanlarından Leslie S. Klinger festivale katılacak.



Türkiye’den de birçok isim festivalde yer alacak: Gazeteci Timur Soykan, yönetmenler Yeşim Ustaoğlu ve Ümit Ünal; yazarlar Ahmet Ümit, Alper Canıgüz, Erol Üyepazarcı ve Sevin Okyay. Türkiye’den ayrıca Damla Sönmez, Ümmü Burhan, Deniz Şaşmaz Oflaz, Şebnem Aksoy, Semih Topçu, Armağan Lale, Çağla Üren ve Aslı Ildır da festivalde yer alacak.



Festivalde yer alan oturumlardan “Bir Ekonomistin Kaleminden Polisiye: Inferis”te Mahfi Eğilmez dinleyicilerle buluşacak. Yeşim Ustaoğlu ve Ümit Ünal, “Suçu Hayal Etmek: Sinemada Suç Kavramı Üzerine” başlıklı bir konuşma yapacak. “Türkiye’de Polisiyenin tarihi” oturumunda Erol Üyepazarcı, Sevin Okyay ve Ahmet Ümit bir araya gelecek. Leslie S. Klinger “Tüm Zamanların En Meşhur Dedektifi: Sherlock Holmes”de uzmanlık alanı hakkında bir konuşma gerçekleştirecek.