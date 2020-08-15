MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKültür Sanat Haberleri 25 kadın yazar ismine kavuşuyor
ABONE OL
15.08.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT

25 kadın yazar ismine kavuşuyor

1996 yılından beri Birleşik Krallık’ta yayımlanmış kadın yazarların kurgu kitaplarına armağan edilen Women’s Prize for Fiction, 25’inci yıl dönümünü kadın yazarlara isimerini geri veren “#ReclaimHerName” adlı koleysiyonla kutluyor.

25 kadın yazar ismine kavuşuyor

The Book Seller’da yer alan habere göre tarih boyunca kadın yazarlar, kitaplarının basılması için erkek isimlerini kullandı. Women’s Prize for Fiction, İrlanda merkezli Baileys markası sponsorluğunda hazırlanan bu koleksiyon kapsamında aralarında “Middlemarch”’ın yazarı George Eliot ismiyle bilinen Marry Ann Evans’ın da yer aldığı 25 kadın yazarın kitapları kendi isimleriyle basıldı. 

Kadir Doğulu: Karıcığım üstündeki kimin?Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu'nun kıyafetlerini giydi. Doğulu da o anları “Karıcığım üstündeki kimin? -Senin.” mesajıyla yayınladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

SİHA’lar PKK’ya göz açtırmıyor

SİHA’lar PKK’ya göz açtırmıyor

Emekli, memur, işçi, herkesi ilgilendiriyor: 3 ay devlet ödeyecek...

Emekli, memur, işçi, herkesi ilgilendiriyor: 3 ay devlet ödeyecek...

Seyreltilmiş eğitime kademeli geçiş böyle olacak!

Seyreltilmiş eğitime kademeli geçiş böyle olacak!

Akıncı ilk testini başarıyla geçti

Akıncı ilk testini başarıyla geçti

Sıradaki Haber