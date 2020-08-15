15.08.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT
25 kadın yazar ismine kavuşuyor
1996 yılından beri Birleşik Krallık’ta yayımlanmış kadın yazarların kurgu kitaplarına armağan edilen Women’s Prize for Fiction, 25’inci yıl dönümünü kadın yazarlara isimerini geri veren “#ReclaimHerName” adlı koleysiyonla kutluyor.
The Book Seller’da yer alan habere göre tarih boyunca kadın yazarlar, kitaplarının basılması için erkek isimlerini kullandı. Women’s Prize for Fiction, İrlanda merkezli Baileys markası sponsorluğunda hazırlanan bu koleksiyon kapsamında aralarında “Middlemarch”’ın yazarı George Eliot ismiyle bilinen Marry Ann Evans’ın da yer aldığı 25 kadın yazarın kitapları kendi isimleriyle basıldı.