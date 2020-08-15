25 kadın yazar ismine kavuşuyor

The Book Seller’da yer alan habere göre tarih boyunca kadın yazarlar, kitaplarının basılması için erkek isimlerini kullandı. Women’s Prize for Fiction, İrlanda merkezli Baileys markası sponsorluğunda hazırlanan bu koleksiyon kapsamında aralarında “Middlemarch”’ın yazarı George Eliot ismiyle bilinen Marry Ann Evans’ın da yer aldığı 25 kadın yazarın kitapları kendi isimleriyle basıldı.