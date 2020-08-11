27. İstanbul Caz Festivali yeni programıyla Eylül'de

Bu yıl COVID-19 salgını nedeniyle ertelenen İstanbul Caz Festivali, 2-14 Eylül arasında açık hava mekânlarda, 4 Eylül-16 Ekim arasında ise çevrimiçi platformda izleyicisiyle buluşacak. Dileyenler konserleri iki gün arayla çevrimiçi platformdan, bilet satın alarak izleyebilecek. Dijital yayına açılan konserlere 45 gün boyunca Türkiye’nin ve dünyanın her yerinden erişilebilecek. Çevrimiçi platformun adresi ve ayrıntılı bilgiler daha sonra paylaşılacak.

İstanbul Caz Festivali’ni bu yıl yaşanan zorlu şartlara rağmen gerçekleştirme kararı, müzisyen ve müzik sektörü emekçilerini desteklemek ve aynı zamanda kültürel faaliyetlerin sürekliliğini sağlayabilmek amacıyla alındı. Düzenlenecek konser ve konserlerin çevrimiçi gösterimleriyle kültür ve sanat yaşamının her koşulda vazgeçilmez bir ihtiyaç olduğunun altı çizilirken sanatçılar ve izleyicilerin yeniden buluşması sayesinde sanatsal üretimin de teşvik edilmesi amaçlanıyor. Festivali hayata geçirme kararı, kültür ve sanat alanındaki kurumsal sürdürülebilirlik adına da önem taşıyor. Kâr amacı gütmeyen bir vakıf olan İKSV tarafından düzenlenen festival, bu vesileyle izleyicilerini bu zor dönemde hem sanatçıları hem de sektör emekçilerini desteklemeye davet ediyor.

Vitrin: “Türkiye Güncel Müzik Buluşması” bu yıl çevrimiçi düzenleniyor

“Vitrin: Türkiye Güncel Müzik Buluşması” festival kapsamında bu yıl dördüncü kez 7-9 Eylül arasında düzenleniyor. Yerli sahnenin başarılı müzisyen ve topluluklarının daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak amacıyla hayata geçirilen Vitrin kapsamında, üç günde gerçekleştirilecek sekiz konseri, festival izleyicisiyle beraber dünyanın önde gelen festival ve etkinliklerinin yöneticileri de çevrimiçi takip edecek. Böylece başta Avrupa olmak üzere dünyanın dört bir yanından çok sayıda uluslararası müzik profesyoneli, Vitrin konserlerinde sahneye çıkacak Türkiye’den müzik gruplarını daha yakından tanıma fırsatını bu yıl da yakalayacak. Projeye verdiği destekle +1 de cazseverlerin keyfine artı bir katacak.

Vitrin hakkında ayrıntılı bilgi için: caz.iksv.org/tr/vitrin

Festival afişi

27. İstanbul Caz Festivali afişini Onur Aşkın tasarladı. Tasarım danışma kurulu Uğurcan Ataoğul, Pemra Ataç ve Kenan Ünsal’dan oluşuyor. Festivalin tanıtım filminin müzikleri Cem Tuncer, filmin illüstrasyonu ise Baran Baran tarafından yapıldı.

FESTİVALİN YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLLERİ

27. İstanbul Caz Festivali’nin Yaşam Boyu Başarı Ödülleri, Türkiye’de caz müziğine değerli katkıları ile tanınan iki önemli isme; müziği yaşam tarzı olarak benimseyen değerli caz müzisyenimiz Atakan Ünüvar ve dünyaca ünlü klarnet sanatçımız Barbaros Erköse’ye veriliyor. COVID-19 önlemleri sebebiyle bu yıl festivalin Yaşam Boyu Başarı Ödülleri sanatçılarımıza herhangi bir tören düzenlenmeksizin, sağlık kurallarına uygun şekilde ulaştırılacak.

FESTİVAL PROGRAMI

27. İstanbul Caz Festivali programı bu yıl hem açık hava mekânlarda hem de dijital platformda hayata geçiyor.

Konserler, alınan pandemi önlemleri doğrultusunda kısıtlı seyirciyle düzenleniyor. Konserlerin çevrimiçi gösterimleri biletli olarak 4 Eylül-16 Ekim arasında festivalin dijital platformundan takip edilebilir.

2 Eylül Çarşamba 21.30, Sultan Park - Swissotel The Bosphorus

Selen Gülün Quintet feat. Sibel Köse & Ece Göksu Nesiller Boyu Türkiye Cazı Tekrar Sahnede Türkiye’nin en beğenilen caz müzisyenlerinden oluşan bir ekip, sizi yeşilliklerin içinde hem bedeninizi hem de ruhunuzu dinlendirmeye çağırıyor. Besteleriyle dünyaya açılan Selen Gülün’ün öncülüğündeki beşlinin her biri kendi alanında yıldız. Grupta Barış Doğan Yazıcı, Serhan Erkol, Kağan Yıldız ve Ferit Odman yer alıyor. Üstelik ekibe sahnede iki önemli isim daha eşlik ediyor; ülkemizin en önemli caz vokallerinden Sibel Köse ve Ece Göksu. Böylece ortaya yerli cazın all-star takımı çıkıyor! Sosyal mesafe kollansa da cazseverleri birbirlerine yaklaştıracak bu etkinlik, iki yıl önceki Nesiller Boyu Türkiye Cazı gecesini gelenekselleştirmeye doğru atılan bir adım olma özelliğini de taşıyor.

3 Eylül Perşembe 21.30, Swissotel The Bosphorus

Can Güngör

Kent Ozanından Müzikal Hikâyeler

Üzgün bir günün akşamında Can Güngör, stüdyosundan eve dönerken “Yalnız ölmeyeceğim değil mi?” diye kendine sordu, bunun üzerine o an yazdığı şarkıyı kaydedip internete yükledi. “Yalnız Ölmek” şarkısında o kadar çok insan kendini buldu ki birçok uyarlaması yapıldı, dilden dile dolaştı. Müzik eleştirmenlerince kent ozanı yakıştırması yapılan Güngör’ün müzikal kariyeri de hızlı adımlarla ilerledi. Bu yıl 15 parçalık albümü Sular Dar’ı yayımlayanmüzisyen, sakin, coşkulu ve tekinsiz tınılarıyla dinleyicinin dikkatini çekti. Güngör albümü için, “Birçok farklı müzikal uca; şarkı yazımı, form, aranjman ve orkestrasyon olarak ulaşma

çabasını barındırıyor” diyor. Bu gayretini sahnede de, yer yer şarkıların yeni versiyonlarıyla ortaya koyuyor. Kent ozanının hikâyelerine Swissotel.The Bosphorus’un açıkhava bahçesinde kulak verebilirsiniz.

7 Eylül Pazartesi 20.00, Feriye

Baba Zula // Make Mama Proud

Vitrin Geceleri

Dünyaya Seslenen Ritimler, Vitrin’in En Yükseği

Onlar sahneye çıktığında işlerin nereye gideceğini bilemezsiniz! Kültürümüzü müziği, duruşu ve kostümleriyle özgün bir şekilde yansıtan ve dünyaya mâl olan BaBa Zula’dan söz ediyoruz. Konserde bir bakıyorsunuz Ümit Adakale darbuka solo atarken Levent Akman kaşık çalıyor. Diğer yanda Murat Ertel kendini kaptırmış, sazını göğe kaldırıp şarkı söylerken Periklis Tsoukalas dizleri üstünde ud çalıyor. Onları sahnesini özel kılan da bu: Önce kendileri eğleniyor. Müzik hayatlarında 20 yılı geride bırakan grup, son albümleri Derin Derin’den ve eski albümlerinden sevilen parçalardan oluşan repertuvarıyla festival sahnesine renk katacak. Festival katılımcılarının dikkatine: Grup uzun zamandır konser vermedi, enerjisi ve heyecanı çok yüksek olacak! Sosyal mesafe kurallarının dikkate alındığı konserde

bu seferlik halay olmayacak ancak kendi alanınızda dans edebilirsiniz! Gecede yer alacak diğer ekip ise sahnelerini “kazma, kürek ve yıkım” olarak anlatan Make Mama Proud. Garage, stoner, desert rock ve blues’dan ilham alan grubun müzik dağarcığı oldukça geniş.

8 Eylül Salı, 18.30, Feriye

Ayyuka // Pitohui // Yasak Helva

Vitrin Geceleri

Anadolu’dan Saykedelik Yorumlar

Bahçeden bahçeye uzanan kır düğününde renkli ampullerin altında, saykedelik tınılar eşliğinde halay çektiğiniz bir gece... Ayyuka’nın son albümü Maslak Halayı, dinleyenlere böyle hissettiriyor. Doğaçlama müzik yapma hevesiyle tohumları Samsun’da atılan ve Eskişehir’de filizlenen topluluk, 70’ler saykedelik müziği ve Anadolu rock müziği temeline alarak surf rock, funk, punk ve arabesk türlerini bir araya getiriyor. Ayyuka, ilk albümlerinden bu yana form değiştirmeye devam ediyor. Sözler yerini daha çok melodiye bırakıyor. Grup, sözsüz müzikleri daha çok sevmesinin nedenini doğaçlama konusunda sınırlarının

olmamasına bağlıyor. Bu da Ayyuka’nın her sahnesinde şarkıların bambaşka versiyonlarını dinlemek anlamına geliyor. Ortaköy’deki Feriye’nin denize nazır sahnesini Ayyuka’ya devredecek isimler arasında ise yaptıkları müziği elektrik folk olarak adlandıran, birçok uluslararası festivalde adını duyuran Yasak Helva ve çok katmanlı müzik evrenini elektronik dokunuşlarla genişleten Pitohui var.

9 Eylül Çarşamba, 18.30, Feriye

Islandman // Tuğçe Şenoğul // Guguo

Vitrin Geceleri

Festivalden Elektronik Sesler Yükseliyor

Festivalin bu yılki son Vitrin Gecesi, yerli elektronik tınılara adandı. Feriye’nin sırtını Boğaz’a yaslayan sahnesi Guguou, Tuğçe Şenoğul ve Islandman’e emanet. 2017’de Güneş Terkol’un São Paulo Bienali’ne davet edilmesiyle müzik hayatına başlayan Guguou, popüler sesleri elektronik tonlarla zenginleştiriyor. Müzikal kariyerine karanlık synth’lerin başrolde olduğu Seni Görmem İmkânsız ve Kahinar gruplarıyla başlayan Tuğçe Şenoğul, gecenin bir diğer konuğu. Yer aldığı gruplardan miras kalan karanlık melodileri özgün şarkı sözleri ve güçlü vokaliyle birleştiren müzisyen, kariyerine solo devam ediyor; geceye son albümü

Gölgelerine’den şarkıları da getiriyor. Gecenin kapanışını müzisyen ve prodüktör Tolga Böyük’ün bağımsız müzik projesi Islandman yapıyor. Dans müziği konusunda yeteneklerini kanıtlayan ve ilk teklileri Ağıt’la dünyaya açılan topluluk, şamanik tınıları elektronik müzikle buluşturuyor.

10 Eylül Perşembe, 20.00, İstanbul Açık Hava Gösteri Merkezi Kuruçeşme

Kardeş Türküler ve konuklar Tuluğ Tırpan & Elina Duni // Andalusia Trio

Buraların Şarkıları: Kardeş Türküler

Balkanlardan Mezopotamya’ya bu toprakların özgün ezgileri ve danslarını aslını kaybetmeden yaşatıyorlar. Yüzlerce yıllık hikâyeleri, yirmi yedi senedir İstanbul’dan Avustralya’ya, Fas’tan Avrupa’ya dünyanın her köşesine taşıyorlar. İsmiyle müsemma Kardeş Türküler, tüm zenginliklerden beslenen müziği ve kendi tanımıyla “çokkültürlü bir coğrafyada kardeşlik içinde bir arada yaşama umudu”yla festivale geliyor. Gruba orijinal müzikal projelerin mimarı Tuluğ Tırpan, Arnavut besteci ve şarkıcı Elina Duni cazı yerel motifleriyle bezedikleri müzikleriyle eşlik ediyor. Geceyi Andalusia Trio’nun oryantal ezgileri başlatıyor. Kutuplaşmaların ve önyargıların ortadan kalkacağı, müzikle kardeşlik köprülerinin kurulacağı bu yazdan kalma akşamda farklı dillerde olsa da hepsi tanıdık şarkılarla kalbiniz ısınacak, geriye ömür boyu unutamayacağınız anılar kalacak.

*Konserler İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinden Kültür A.Ş desteğiyle gerçekleşmektedir.

11 Eylül Cuma, 20.00, İstanbul Açık Hava Gösteri Merkezi Kuruçeşme

Bilal Karaman’s MANOUCHE A LA TURCA feat. Muhammed Yıldırır & Ramazan Sesler

// Büşra Kayıkçı

Manouche Cazı, Alaturka ile Buluşuyor

Bu renkli konserde sahnede kuşağının en iyi gitarist ve bestecilerinden Bilal Karaman’ın öncülüğündeki MANOUCHE A LA TURCA var. Topluluk, Fransız Gypsy cazını tanıdık melodilerle harmanlıyor ve çok beğeniliyor. Karaman’a sahnede Guiness rekorlarına dünyanın en hızlı kemancısı olarak adını yazdıran Muhammed Yıldırır, babası gibi klarnet üstadı Ramazan Sesler, birçok türde özgün işlere imza atan Özgün Bora ile akustik ve kontrbas yetenekleriyle festivallerin gözdesi Baran Say eşlik ediyor. Konserin açılışını ise Genç Caz finalistlerinden neoklasik besteci ve piyanist Büşra Kayıkçı yapıyor. Piyanist, iç mimarlık kariyerinde öğrendiği çok disiplinli çalışma alışkanlığını, piyanosundan çıkan melodilerle dinleyiciye hissettiriyor. İstanbul Açık Hava Gösteri Merkezi Kuruçeşme’de gece sakin başlıyor, coşkulu tınılarla sonlanıyor.

*Konserler İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinden Kültür A.Ş desteğiyle gerçekleşmektedir.

14 Eylül Pazartesi, 20.00, The Marmara Esma Sultan Yalısı

Jülide Özçelik // Bilge Günaydın Quintet “Daydream”

Anadolu Hikâyeleri, Caz Melodileri

Büyüdüğü toprakların müziğinden kopmayan ama bu melodileri evrensel standartlarda sunan müzisyen Jülide Özçelik, “insanların huzur bulacağı, sakinleşeceği bir yer” olarak anlattığı Nefes albümüyle sahnede. Türküleri kendi yorumuyla seslendirecek Özçelik’e yerli caz müzik sahnesinin sevilen isimleri Cem Tuncer, Ediz Hafızoğlu, Efecan Tuncer, Ercüment Orkut enstrümanlarıyla eşlik edecek. Gecenin bir diğer konuğuysa kendi beste ve aranjmanlarıyla müzikseverlere renkli yolculuklar sunan piyanist Bilge Günaydın. Piyanist, ilk albümü Daydreams’in şerefine vereceği konserde dinleyicilere hayatın tempolu akışından bir nebze uzaklaştıracak, melodiler yoluyla öznel dünyasının kapılarını açacak. Bu müzikal yolculuğun başlangıç noktasıysa zarif The Marmara Esma Sultan Yalısı olacak.

GENÇ CAZ KONSERLERİ BAŞLIYOR

İstanbul Caz Festivali kapsamında bu yıl 18. kez düzenlenen Genç Caz konserleri için başvuruda bulunan grup ve solo projeler arasından 11-12 Temmuz tarihlerinde Salon İKSV’de yapılan değerlendirme sonrasında seçilen isimler Afroloji, An Quartet, Büşra Kayıkçı, Deli Bakkal, Saynur Eren Quartet ve Udgang Trio oldu. Seçilen grup ve solo projeler, 27. İstanbul Caz Festivali’nin Parklarda Caz konserleri kapsamında İstanbul’un çeşitli semtlerindeki parklarda izleyici karşısına çıkacak. Genç Caz konserlerinin ayrıntılı programı yakında açıklanacak.

FESTİVAL BİLETLERİ

27. İstanbul Caz Festivali’nin biletleri, İKSV Lale Kart üyeleri için indirimli ön satışların ardından 14 Ağustos Cuma günü 10.30’dan itibaren Biletix.com’dan satın alınabilecek.

Üyelikleriyle İKSV'nin yıl boyunca yürüttüğü faaliyetleri destekleyen Lale Kart üyeleri, tüm İKSV etkinliklerinde olduğu gibi İstanbul Caz Festivali’nde de biletlerini %25’e varan indirimlerle, öncelikli olarak alıyor, Lale Kart üyelerine özel olarak düzenlenen festival direktörleriyle üye buluşmaları gibi pek çok etkinliğe katılıyor. Festival biletlerinin ön satışı Siyah ve Beyaz Lale Kart sahipleri için 12 Agustos; Kırmızı, Turuncu ve Sarı Lale Kart sahipleri için 13 Ağustos’ta gerçekleştiriliyor.