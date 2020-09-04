27. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde gala heyecanı

5-12 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek festivale bu yıl dünyayı sarsan corona virüs salgınından dolayı farklı ülkelerden katılım olmayacak. Sadece DOB müdürlüklerinin orkestra ve opera sanatçıları sahne alacak.

Tarihi Aspendos Tiyatrosu'nda saat 21.00'de Şef Murat Cem Orhan'ın yöneteceği gala konseriyle start alacak festivali, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz da izleyecek. Konserde Antalya DOB sanatçıları mezzo soprano Ferda Yetişer, soprano Simge Büyükedes, tenor Efe Kışlalı, bariton Eralp Kıyıcı solist sanatçılar olarak sahnedeki yerlerini alacak.

Senfonik halk ezgileri

Konser, 9 Eylül Çarşamba akşamı 'Üç Soprano, Üç Bas' konseriyle devam edecek. Konserde, opera aryalarından napolitenlere, senfonik halk türkülerinden klasik sanat müziğine uzanan geniş bir repertuar ile Türk ve dünya sahnelerinde başarılarını kanıtlamış sopranolar Funda Ateşoğlu, Çiğdem Önol, Esin Talınlı ile baslar Tuncay Kurtoğlu, Tevfik Rodos, Zafer Erdaş sahnede olacak. Orkestrayı şef Tulio Gagliardo yönetecek.

Sahne genç yıldızların

27'nci Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nin kapanışı, 12 Eylül Cumartesi akşamı 'Genç Opera Yıldızları' konseriyle gerçekleşecek. Gecede, ülkemizde Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren çoksesli müzik çalışmalarında akademik kurallara göre dünya standartlarında temsiller veren ve zengin repertuarı ile dünya klasik müzik arenasında önemli yeri olan Devlet Opera ve Balesi'nin gelecek vadeden opera yıldızları opera severlerle buluşacak.

Orkestra şefi Murat Cem Orhan'ın yöneteceği Antalya DOB Orkestrası'na sopranolar Işılay Meriç Karataş (Antalya DOB), Saliha Aktaş (Mersin DOB), Ayşe Şenol (İzmir DOB), Mezzo Soprano Tuğçe Oğuzülgen (Antalya DOB), tenor Berk Dalkılıç (İstanbul DOB), Bas Doğukan Özkan (İzmir DOB), Bas Murat Göçken (Samsun DOB), Bariton Gürhan Gürgen (Ankara DOB) eşlik edecek.

Sosyal mesafe kuralları

Temsillerin yapılacağı açık hava oturma düzeninde Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen pandemi kurallarına harfiyen uyulacak. Aileler ve çiftler arasında sosyal mesafe kuralları gözetilecek.