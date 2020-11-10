300 yıllık "Ankara Manzarası" Piano Turca ile canlanıyor

Piano Turca’nın yeni albümüne ilham olan tablo, Hacı Bayram Veli Camii, Augustus Tapınağı, Karacabey Hamamı, Julianus Sütunu gibi Ankara’da yer alan tarihi eserlerin yanı sıra, dönemin sosyal ve ticari yaşantısına da ışık tutarak tiftik keçisinden, giyim tarzına, kadınların üretime katılımından, yabancı tüccarlara kadar pek çok detayı da içinde barındırıyor. “Bir Ankara Manzarası” albümündeki tüm parçalar, tablodaki bu detayların sesi olarak bu kez müzikseverlerle buluşuyor. Albüm parçaları içerisinde alan Çengelhan, Vehbi Koç'un iş yaşamına başladığı dükkan ve şu an Ankara Rahmi M. Koç Müzesi’ne ev sahipliği yapıyor.

Piano Turca’nın yaratıcısı Necati Şekkeli, Anadolu kültürünü piyanoyla anlatmak amacıyla, internet ve sosyal medya üzerinden yolculuğuna başladı. Sanatçı sadece bilinen şarkıları piyano ile yeniden yorumlamakla kalmadı, ulusal ve uluslararası alanda, film, belgesel ve reklam filmlerinde kendi besteleriyle yer aldı. Piano Turca’nın, 300 yıllık bir tablonun sesi olan yeni albümü “Bir Ankara Manzarası” tüm dijital platformlarda yayında! Meraklıları, tabloyu, 2022 Ekim ayına kadar, Ankara Rahmi M. Koç Müzesi’nde ziyaret edebilir.

PIANO TURCA “BİR ANKARA MANZARASI”

Bir Ankara Manzarası

Müzik & Düzenleme: Piano Turca

Senfonik Düzenleme: Emanuel Abrudean

Sof Feraceli Kadın

Müzik & Düzenleme: Piano Turca

Senfonik Düzenleme: Emanuel Abrudean

Çengelhan

Müzik & Düzenleme: Piano Turca

Senfonik Düzenleme: Emanuel Abrudean

Köprü

Müzik & Düzenleme: Piano Turca

Senfonik Düzenleme: Emanuel Abrudean

Tiftik

Müzik & Düzenleme: Piano Turca

Senfonik Düzenleme: Emanuel Abrudean

Pazar Yeri

Müzik & Düzenleme: Piano Turca

Senfonik Düzenleme: Emanuel Abrudean

Hacı Bayram

Müzik & Düzenleme: Piano Turca

Senfonik Düzenleme: Emanuel Abrudean

Hıdırlık Tepesi

Müzik & Düzenleme: Piano Turca

Senfonik Düzenleme: Emanuel Abrudean

Karacabey Hamamı

Müzik & Düzenleme: Piano Turca

Senfonik Düzenleme: Emanuel Abrudean

Namazgah Tepesi

Müzik & Düzenleme: Piano Turca

Senfonik Düzenleme: Emanuel Abrudean

Julianus Sütunu

Müzik & Düzenleme: Piano Turca

Senfonik Düzenleme: Emanuel Abrudean

Augustus’un Mirası

Müzik & Düzenleme: Piano Turca

Senfonik Düzenleme: Emanuel Abrudean