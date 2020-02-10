35. Bağımsız Ruh Ödülleri’nin kazananı “The Farewell”

En İyi Film Ödülü’nün Lulu Wang imzalı “The Farewell”e gittiği ödül töreninde Safdie Kardeşler imzalı “Uncut Gems” üç ödülün sahibi olurken, “The Farewell” ve “The Lighthouse” geceden ikişer ödülle döndü. “Uncut Gems”, bu yıl Akademi Ödülleri’nin görmezden geldiği filmlerden biri olarak değerlendirilmişti. Adam Sandler, filmde çok beğenilen performansıyla Bağımsız Ruh Ödülleri’nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü kazandı.