13.03.2020 - 15:27 |
39. İstanbul Film Festivali ileri bir tarihe ertelendi
İstanbul'un en önemli sanat etkinliklerinden biri olan ve İKSV tarafından düzenlenen İstanbul Film Festivali corona virüs salgını nedeniyle ertelendi. Açıklama, festivalin resmi twitter hesabından yapıldı.
39. İstanbul Film Festivali ileri bir tarihe ertelendi. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilmesiyle birlikte dünya genelinde corona virüse karşı alınan önlemler giderek artıyor.
Son olarak 10-21 Nisan tarihleri arasında yapılacak olan 39. İstanbul Film Festivali'nin ülke genelinde alınan önlemler çerçevesinde ileri bir tarihe ertelendi. Festivalin yapılacağı tarih önümüzdeki günlerde İKSV tarafından açıklanacağı belirtildi.
İstanbul Film Festivali twitter resmi hesabından yapılan açıklamaya göre Türkiye ve komşu ülkelerden Köprüde Buluşmalar’a katılan proje ve filmlerin uluslararası sunumları ise internet üzerinden 14-17 Nisan tarihlerinde yapılacağı vurgulandı.
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