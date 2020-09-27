390 bin sterlinlik imparator çaydanlığı

BBC News’te yer alan habere göre 18’inci yüzyılda bir Çin imparatoru tarafından kulanılmış olabileceği tahmin edilen çağdanlığı ismi açıklanmayan 51 yaşındaki bir inşaat işçisi garajının içindeki kutulardan birinde buldu. Çaydanlığın sahibi, “Çok heyecanlıyım. II. Dünya Savaşı sırasında Asya’da görev yapan dedem getirmiş. Yıllarca büyük annemin vitrininde durdu. Sonrasında ise garaja bıraktığımız eşyaların arasında konmuş. Bu kadar değerli olacağını tahmin etmezdim” dedi. Açık artırmada çaydanlığı Londra’da yaşayan birinin satın aldığı belirtildi. l KÜLTÜR SANAT SERVİSİ