4. PSM Caz Festivali'nde yıldızlar geçidi

Açılış yaşayan büyük caz piyanistlerinden Steve Kuhn Trio ile...

Yaşayan büyük caz piyanistlerinden sayılan Steve Kuhn, PSM Caz Festivali kapsamında, 30 Nisan Uluslararası Caz Günü’nde Turkcell Platinum Sahnesi’ne konuk oluyor. Coleman Hawkins, Vic Dickerson, Chet Baker, Ornette Coleman, Don Cherry, Gary McFarland ve Bill Evans gibi cazın dev isimleri ile çalışmaları bulunan ve "Dünyanın en önemli caz piyanistleri" arasında anılan 82 yaşındaki piyanist Steve Kuhn, Uluslararası Caz Günü’nde Steve Kuhn Trio konseriyle PSM Caz Festivali’nin açılışını yapacak.

Efsane isimler bu yıl da PSM Caz Festivali’nde…

Üç yıldır birbirinden değerli müzisyen ve grupları seyirciyle buluşturan PSM Caz Festivali; dördüncü yılında da efsaneleri ve keşfe açık yeni isimleri ağırlamaya devam ediyor. Caz çatısı altında; blues, elektronik, funk, indie, klasik, pop, rock ve world müziğin heyecan verici renklerini buluşturan PSM Caz Festivali’nin merakla beklenen programı açıklandı.

Zorlu PSM’nin yanı sıra yan etkinliklerle şehrin farklı mekanlarında da caza alan açacak festivalin 70 güne varan programının öne çıkan isimleri arasında; Dreamworld: The Greatest Hits Live turnesi kapsamında, İngiltere müzik tarihinin en başarılı gruplarından nitelendirilen efsanevi elektronik ikili Pet Shop Boys, 70'li yıllarda efsane haline gelen Rail Band ve Ambassadeurs gruplarıyla Batı Afrika'nın geleneksel şarkılarını tüm dünyaya sevdiren Salif Keita, keskin tuşesi ile füzyon cazın en önemli davulcuları arasında gösterilen Billy Cobham, caz çevreleri tarafından Ethio-Jazz türünün yaratıcısı olarak kabul edilen yaşayan müzik efsanesi Etiyopyalı Mulatu Astatke, birlikte hayata geçirdikleri projeleriyle techno müziğin efsane ismi Jeff Mills ve caz müziğin efsane ismi Tony Allen, 50 yıllık müzikal macerası boyunca caz, funk, r&b, hip-hop gibi pek çok janrın en önemli figürlerden biri olan Roy Ayers, ve Norveç’in en önde gelen caz/füzyon piyanist ve klavyecilerinden olan Jan Gunnar Hoff’un grubu ile sahneyi paylaşacak 6 Grammy adaylığı bulunan ünlü caz gitaristi Mike Stern yer alıyor.

Brit Pop müzik türünün öncüsü olarak kabul edilen, 90’lı yılların en başarılı İngiliz rock gruplarından Suede; Jethro Tull’u rock müzik tarihinde bir kilometre taşına dönüştüren grubunun kurucu solisti ve flüt ustası, Jethro Tull Prog Years projesiyle yaşayan efsane Ian Anderson, eklektik, elektro-akustik ses boyutunu maceraperest bir şekilde güçlendiren ve füzyon başlangıcından bu yana benzersiz bir caz sesi yaratan grup Yellowjackets, festival programındaki efsane gruplar arasında yer alıyor. İngiltere çıkışlı Factory Records’un dünya müziğine bıraktığı en büyük miraslardan olan ve ardından gelen bir çok önemli gruba ilham vermiş post-punk grupları Joy Division ve New Order gruplarının kurucu üyesi olan basçı / vokal Peter Hook ise; kurduğu grubu Peter Hook & The Light ile Joy Division’ın kült statüsündeki albümleri Closer ve Unknown Pleasures’ı hayranlarıyla paylaşacak.

Cazseverlerin merakla takip ettiği Japonya doğumlu caz bestecisi ve piyanist Hiromi, özel quintet projeleriyle beraber çalacak Miles Davis’in eski saksofoncusu David Liebman, Grammy ödüllü trompetçi Randy Brecker, başarılı besteci ve piyanist Marc Copland ile çağdaş doğaçlama yeteneğiyle bilinen Drew Gress ve dünya çapında birçok caz duayeni ile çalmış caz bateristi Joey Baron; Tel Aviv’in en popüler funk ve caz trompetçisiSefi Zisling, Black Art Jazz Collective’in Grammy ödüllü saksafoncusu Wayne Escoffery’nin quartet projesi Wayne Escoffery Quartet gibi değerli caz müzisyenleri de festival programında yer alıyor.

İlk solo albümü turnesi EOB kapsamında, Radiohead grubunun gitaristi Ed O’Brien, zirveye taht kuran şarkılarıyla elektro-pop müziğin yenilikçi vokali İsveçli şarkıcı ve söz yazarı Tove Lo, 62. Grammy Ödülleri'nde “En İyi Yeni Sanatçı” dalına aday olarak tüm dikkati üzerine çeken Austin menşeili saykodelik-funk-soul grubu Black Pumas, popüler şarkıların caz ve swing yorumlamaları ile dünya çapında beğeni ve üne sahip olan kolektif Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox’ın muhteşem vokali Haley Reinhart, UNCUT’ın 2019 yılının en iyi albümü seçtiği “Titanic Rising” ile geçtiğimiz yıl çok iyi bir çıkış yakalayarak müzik dünyasının konuşulan isimlerden olan Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve müzisyen Weyes Blood, indie dünyasının yeni süper starı olarak anılan Alexandra Savior; deneysel post-punk ve rock türleriyle yaratıcı işler çıkararak son zamanların en orijinal deneysel rock albümüne imza attan black midi, 10 yaşındayken Hint kültürüne ait tabla enstrümanına olan ilgisini keşfeden, pek çok kültürden etkilenen ve müziğinde de bunu hissettiren yetenekli Sarathy Korwar; ilk defa Türkiye’ye gelecek yabancı isimler arasında yer alıyor.

Dünya müziğinin en ünlü isimlerinin de bir araya geldiği festivalde, tutkulu vokaliyle Afrika müziğinin yıldızı Fatoumata Diawara; Arap ve İslam dünyasının müzikal mirasını ortaya çıkararak sofistike, çağdaş ve küresel tutkularla oluşmuş bir müzik formu yaratmayı başarmış usta müzisyenlerden Anouar Brahem, dinden, dilden, ırktan, muaf ve cazın kendisi gibi sınır tanımayan Kavkaz Jazz Quartet, Mali’nin Kuzey bölgesinde bulunan Sahra çöllerindeki Tuareg göçebelerinin bir araya gelmesiyle oluşan Grammy ödüllü topluluk Tinariwen cazseverlerle buluşacak.

Nordik caz dünyasının en önemli iki ismi, Tord Gustavsen Trio ve David Bowie’ye ithaf edeceği caz projesiyle Eivind Austad Trio saf caz sevenlerin heyecanla beklediği isimler arasında. Oslo’nun modern müzik dünyasına sunduğu değerli oluşumlardan Jaga Jazzist ve Norveç’in caz dünyasına armağan ettiği en önemli caz müzisyenlerinden biri olarak kabul edilen trompetçi Nils Petter Molvaer ve ekibi, “Vem Vet?” parçasıyla parlayan İsveçli ozan-şarkıcı Lisa Ekdahl festivalde nordik rüzgarlar estirecek.

Fransa’dan çıkan en yaratıcı müzisyenlerden, yarattığı görsel dünyayla da adından söz ettiren Woodkid, saykodelik pop-rock dünyasının son yılların en önemli temsilcilerinden Temples, Avusturya’nın ve dünyanın en beğenilen nu-jazz ve electro swing müzisyeni Parov Stelar, %100 Music katkılarıyla, müziklerinin dinamizmini dinleyicilerine de geçirmeyi başaran İngiliz electro-synth grubu Metronomy; günümüzün en ilham verici müzisyenlerinden kabul edilen, opera ve klasik müzik yaklaşımını katarak popüler müziğe yeni açılımlar sunan eşsiz tarzı ile Rufus Wainwright, 2019’un en çok konuşulan albümüne imza atan, ABD’li folk-rock, indie-rock müzisyeni Angel Olsen, Portland Oregon çıkışlı, başarılı synth-pop grubu Chromatics, ile Kanadalı new wave/synth-pop grubu Desire, karanlık ve soul tarzını anımsatan ses rengiyle Kovacs, 11 yaşından beri hem şarkı yazan hem de piyano çalan folk ve caz türlerini çok başarılı bir şekilde harmanlayan Yael Naim, berrak sesi ve elektro-pop müzik tarzıyla Ghostly Kisses, bilgisayar dünyasından ilham alarak “tersine mühendislik” adını verdiği teknikle elektronik müzik yaparak, drum n bass, jungle gibi kompleks ritimler içeren elektronik müzik türlerini canlı grup eşliğinde çalan caz davulcusu Jojo Mayer’in oluşturduğu Nerve, festival takipçilerinin nabzını yükseltecek isimlerden.

Metallica, Iron Maiden, Lynyrd Skynyrd gibi ünlü grupların ana ilham kaynakları olan 1960’lı yıllara dayanan bir İngiliz klasik rock grubu Wishbone Ash, müzik sahnesindeki ilk çıkışını glam metal grubu Danger Danger’la yaparak, Alice Cooper ve KISS gibi dünya çapında grupların ve sanatçıların ön grubu olarak dünyayı turlayan Amerikalı gitarist Andy Timmons, son yılların en çok ses getiren blues müzisyenlerinden Grammy’li sanatçı Fantastic Negrito, avant-garde, barok pop, deneysel rock, progregressive rock gibi türleri kapsayan art rock tarzının yeni dönem temsilcilerinden İngiliz grup These New Puritans; antik ezgileri elektronik müzikle buluşturarak özgün bir tarza imza atan ve Türkiye’de ilk defa live band ile sahneye çıkacak Fransız DJ ve prodüktör Viken Arman, groovy müziği ile baterist ve prodüktör Sol Monk, Satie’den yola çıkan piyano yorumları, romantik pop ve modal caz gibi bir yelpazede yol alan Lambert, son albümü Nightfall’un turnesi kapsamında solo resitaliyle günümüzün en önemli piyanistlerinden Alice Sara Ott, besteci ve piyanist Alexis Ffrench, klasik müzik ile rock, pop, dünya müziği gibi türleri harmanlayan Letonyalı grup Dagamba, dünyanın ilk modern çello virtüözü olarak kabul edilen Pablo Casals’ın öğrencisi, 2CELLOS’tan HAUSER, festival programında merakla beklenen isimler arasında yer alıyor.





Festivalin Caz Klübü: touché

1 yaşını dolduran touché, yabancı sanatçıların yanı sıra yerli isimlerin özel performanslarına ev sahipliği yaparak, Piatango & Melis Sökmen, Erdem Sökmen Quartet, Bora Çeliker Quartet, Ozan Musluoğlu ‘35’, Jazz Sisters, Erdem Özkan Quartet, Önder Focan 4et feat. Meltem Ege, Esra Kayıkçı Band, Şenay Ocak Quintet, Su İdil, Ferit Odman Quintet, Bilal Kahraman Trio, Yavuz Akyazıcı Project, Korhan Futacı, Çağrı Sertel ‘multiverse’, Hakan Başar Trio, Alp Ersönmez – Cereyanlı, Tümer Uluçınar Quintet gibi değerli sanatçılarla festival boyunca cazseverlere eşsiz deneyimler yaşatacak.

PSM’ye Münhasır: Yerli İsimlerden Festivale Özel Konserler





Bu yıl PSM’ye Münhasır bölümüyle bir ilki daha hayata geçirecek olan PSM Caz Festivali, sevilen yerli isimler ile festivale özel konserlere imza atmaya hazırlanıyor. Popüler isimlerin caz konseptleri ve şaşırtan repertuvarları benzersiz bir festival deneyimi sunacak.

Festivalin bu başlığında Erol Evgin Caz Söylüyor konserinde Erol Evgin, geçmişten günümüze seslendirdiği; “Sevdan Olmasa”, “Ateşle Oynama”, “İşte Öyle Bir Şey”, “Ben İmkansız Aşklar İçin Yaratılmışım”, “İçimdeki Fırtına” gibi altın şarkılarının caz müzik formlarında yeniden düzenlenen versiyonlarını ve caz klasiklerini seslendirecek. Sanat yaşamına birçok müzik türünü sığdıran ve başarıyla icra eden Türkiye’nin en başarılı sanatçılarından Fatih Erkoç 50. sanat yılını senfoni konseriyle taçlandıracak.

Kendine has tarzı ve şarkıları ile çok sevilen Kalben, Kalben performs The Beatles: Atan Kalpler Kulübü’nde festivalde renk, din, dil, cinsiyet gibi aidiyet etiketlerini sıfırlayarak müzik, dans ve sevgiyle bir döneme damgasını vuran Beatles’ın ruhunu çağıracak. Uzunca bir süredir kendi yapıtları dışında eserler seslendirmeyen Jehan Barbur, caz dünyasının en büyük isimlerinden biri olan Nat King Cole klasikleri ile bir müzik ziyafeti sunacak. Türk Pop Müziği'nin efsane ismi Ömür Göksel, "Frank Sinatra 105 Yaşında" projesiyle, en güzel caz standartları ve Sinatra şarkılarından oluşan repertuarıyla festival kapsamında yer alacak.

maNga ve Tuluğ Tırpan’ın birlikte bestelediği ve ilk kez PSM Caz Festivali’nde bir senfoni orkestrasıyla birlikte seslendireceği Antroposenfoni, insan nesli olarak dünyayı nasıl ele geçirdiğimizi ve geri dönülemez biçimde tahrip ettiğimizi anlatan, yarattığımız ekolojik felaketi özetleyen bir buçuk saatlik görsel ve işitsel bir şov olarak festival izleyicileri ile buluşacak.

Türkiye’nin en önemli kadın şarkı yazarı ve yorumcularından Ceylan Ertem’in birlikte onlarca şarkıya imza attığı gitarist ve besteci Cenk Erdoğan ile bir araya geldiği PSM Caz Festivali’nde; Cenk Erdoğan’ın albümlerinden yaylı orkestrasına göre düzenlenmiş parçalar ve Ceylan Ertem’in kendine has yorumuyla söylediği besteler dinleyicisiyle buluşacak.

Ülkemizin popüler bağlama sanatçılarından İsmail Tunçbilek ve özgün vokal yorumlarıyla dikkat çeken Şenay Lambaoğlu ilk kez PSM Caz Festivali kapsamında “sazla caz”ı buluşturacaklar.

Akdeniz müziği ve Doğu müziklerinin esintisiyle; kontrbasın Paganini’si olarak adlandırılan Renaud Garcia Fons ile Dilek Türkan’ın eşsiz yorumu, İspanyol ve Türk müziğinin ortak tınılarını bir araya getirecek. JazzAntique, besteci, şef Murat Cem Orhan'ın düzenlemeleri ile Türkiye' nin en önemli caz müzisyenlerini ve Barok müziğin genç nesil çok değerli yorumcularını bir araya getirecek.

Caz ve dünya müzikleri alanında elli yılı aşkın tecrübeye sahip virtüöz Okay Temiz,Islandman ile Zorlu PSM Caz Festivali’ne özel bir performans için aynı sahneyi paylaşacak. Islandman’in etno-kültürel sesleri elektronik yapılarla birleştirdiği üretimlerine Okay Temiz’in zamansız melodik ritimleri eşlik edecek. Oceanvs Orientalis’in yeni projesi “Oceanvs Orientalis / Ex Nihilo Live A/V Symphonic Concert” 17 kişinin sahnede olacağı performansla orkestral bir deneyim yaşatmak için ilk defa PSM Caz Festivali’nde seyirci ile buluşacak.

Ülkemizin önde gelen caz piyanistlerinden Kerem Görsev, kendi müzik dünyasında en sevdiği piyanistlerden biri olan Bill Evans’a adadığı özel bir akşamla izleyicisiyle buluşacak. Kontrbasta Volkan Hürsever, davulda Ferit Odman, saksafonda Engin Recepoğulları’nın sahne alacağı akşam, arkasında Filarmoni Orkestrası ile beraber hem Bill Evans için yazdığı besteleri hem de Bill Evans’a ait besteleri çalacak.

Özgün tarzıyla tanınan Duygu Soylu ise, kendi albümünden ve PSM Caz Festivali’ne özel seçtiği caz, blues ve up-beat şarkıların yeni aranjmanları ile “Lady Sings the Blues” konseriyle,Selen Beytekin, "A Tribute to Aretha Franklin" özel projesiyle PSM Caz Festivali kapsamında yer alacak.

PSM Caz Festivali Keychange programı ile toplumsal cinsiyet eşitliğini odağına alıyor

Mevcut ve gelecek nesiller için daha çeşitli ve daha kapsayıcı bir müzik endüstrisi yaratmayı amaçlayan, festivaller ve müzik organizasyonlarını 2022 yılına kadar 50:50 cinsiyet dengesi sağlamaya teşvik ederek müziğin geleceğini dönüştüren uluslararası Keychange programına katılan PSM Caz Festivali, dördüncü yılında festivaldeki kadın sanatçı oranını % 30’a çıkardı.

2022 yılına kadar festival programında kadın sanatçı oranını arttırarak 50:50 cinsiyet dengesi sağlamayı hedefleyen festival, düzenli olarak güncel durumu raporlamaya devam edecek.

Herkes için erişilebilir bir festival; PSM Caz Festivali…

Sürdürülebilir şehir ve sürdürülebilir yaşam alanlarını savunan Zorlu PSM, bu yıl festival anlayışına da yeni bir bakış açısı getirerek erişilebilirliği odağına alıyor. Engelli bireylerin sanata erişimini önemseyen Zorlu PSM, Türkiye’de nüfusun %12’sini oluşturan engelli bireylerin sosyal hayata katılımındaki zorlukları kolaylaştırmak için mekanda ve hizmetlerinde iyileştirme çalışmalarında bulunuyor.

Festival Biletleri 17 Şubat Pazartesi Günü Satışa Çıkıyor

30 Nisan – 5 Temmuz tarihleri arasında müzikseverleri farklı deneyimlere ortak edecek olan PSM Caz Festivali’nin biletleri 17 Şubat’ta Zorlu PSM gişelerinde ve Zorlu PSM’nin yeni satış platformu passo.com.tr’de satışa çıkıyor.