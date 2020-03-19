40. Ahududu Ödülü ‘Cats’e

Büyük hayal kırıklığı yaratan “Cats” En Kötü Film seçilirken, beş kategoride daha en kötü unvanının sahibi oldu. Corona virüsü salgını nedeniyle ödül töreninin ertelendiğini duyuran Ahududu Ödülleri yönetimi, ödülleri YouTube üzerinden açıkladı. “En Kötü Film” dâhil sekiz dalda adaylık alarak ön plana çıkan “Cats”, ödüllerde de rakip tanımadı. “En Kötü Film” seçilen “Cats”, beş kategoride daha en kötü unvanının sahibi oldu. James Corden (En Kötü Yardımcı Erkek Oyuncu), Rebel Wilson (En Kötü Yardımcı Kadın Oyuncu), Tom Hooper (En Kötü Yönetmen) ve En Kötü Senaryo “Cats”in kazandığı diğer ödüller arasında yer alıyor.