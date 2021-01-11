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11.01.2021 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

40. İstanbul Film Festivali için başvurular başladı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından ilk kez 1982 yılında bir sinema haftası olarak düzenlenen İstanbul Film Festivali, 2021’de 40. yaşını kutlamanın heyecanını yaşıyor.

40. İstanbul Film Festivali için başvurular başladı

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen İstanbul Film Festivali 40. yılında yeni festival formatıyla 2 Nisan’da çevrimiçi olarak başlayacak, haziran ayında da festivalin yarışmalı bölümleriyle sinemalarda, açık hava mekânlarında ve yine çevrimiçi olarak izleyicisi ile buluşacak. Ulusal yarışmalar, 18-29 Haziran’da yapılacak.

Festival programında yer alacak filmler için son başvuru tarihi 26 Mart 2021. Sadece internet üzerinden yapılacak başvurular için ayrıntılı bilgi festivalin resmi internet sayfası film.iksv.org’da yer alıyor. Festivalin yönetmeliklerine de aynı adresten ulaşılabilir. 40. İstanbul Film Festivali’nde Türkiye Sineması bölümündeki filmler Ulusal Yarışma, Ulusal Belgesel Yarışması ve Ulusal Kısa Film Yarışması başlıkları altında izleyicilerle buluşacak. Ulusal Yarışma’da büyük ödül olarak En İyi Film’e Altın Lale veriliyor, ayrıca festivalin kurucularından Onat Kutlar adına Jüri Özel Ödülü, En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kurgu ve En İyi Özgün Müzik dallarında da birer ödül veriliyor. Festivalde ayrıca Seyfi Teoman adına En İyi İlk Film Ödülü de veriliyor.

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