48. İstanbul Müzik Festivali'nde bu hafta

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle düzenlenen 48. İstanbul Müzik Festivali bu hafta klasik müzik severlere İstanbul’un çeşitli mekânlarından Bilkent Odeon’a, Almanya’dan Hollanda’ya uzanan bir konser programı sunuyor. Senfonik eserlerden oda müziği ve geleneksel müziğe çok renkli bir repertuvara sahip 8 yeni konserin yanı sıra düzenlenen ücretsiz hafta sonu konserleri, konsere doğru etkinlikleri ve çocuk atölyeleri de festivalin bu haftaki programında izleyicilerle buluşuyor.

Festival kapsamında 5 Ekim’e kadar her gün yeni bir konser online.iksv.org/muzik adresinde erişime açılıyor. online.iksv.org/muzik adresinde yayımlanan konserler bir ay; İKSV YouTube kanalından yayımlanan ücretsiz konserler 1 hafta boyunca izlenebiliyor. Konser gösterimleri ise 5 Kasım’a kadar devam ediyor.

Festivalde Bu Hafta Gösterime Açılacak Konserler

BİLKENT SENFONİ ORKESTRASI & GÖKHAN AYBULUS

Gösterim Tarihleri: 28 Eylül 2020 / 20.00 – 28 Ekim 2020 / 20.00

YARININ KADIN YILDIZLARI: GENÇ KADIN MÜZİSYENLER DESTEK FONU

Gösterim Tarihleri: 29 Eylül 2020 / 20.00 – 29 Ekim 2020 / 20.00

BİFO & VÍKINGUR ÓLAFSSON

Gösterim Tarihleri: 30 Eylül 2020 / 20.00 – 30 Ekim 2020 / 20.00

BİFO ÖZEL: BORUSAN QUARTET

Gösterim Tarihleri: 1 Ekim 2020 / 20.00 – 1 Kasım 2020 / 20.00

BİFO ÖZEL: “BAROKTAN KLASİĞE”

Gösterim Tarihleri: 2 Ekim 2020 / 20.00 – 2 Kasım 2020 / 20.00

HAFTA SONU KLASİKLERİ – II: “CANTO IN FLOW”

Gösterim Tarihleri: 3 Ekim 2020 / 11.00 – 3 Kasım 2020 / 11.00

BEETHOVEN TRIO BERLIN

Gösterim Tarihleri: 4 Ekim 2020 / 20.00 – 4 Kasım 2020 / 20.00

BİFO ÖZEL: “RECOMPOSED” VIVALDI - DÖRT MEVSİM

Gösterim Tarihleri: 5 Ekim 2020 / 20.00 – 5 Kasım 2020 / 20.00