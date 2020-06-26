5 sanat kurumundan tiyatroya destek

Türkiye’nin önemli beş kültür sanat kurumu, kültür birikimine katkıda bulunacak yeni tiyatro yapıtları üretilmesi amacıyla ortak bir proje başlatıyor. BKM, DasDas, ENKA Sanat, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ve Zorlu PSM, başlattıkları “Ortak Yapım” projesiyle, 2020’de 10 yeni yapımın ülke tiyatrosuna kazandırılmasını sağlayacak. Proje kapsamında desteklenecek oyun metinlerinden beşi, seçici kurul tarafından belirlenen oyun yazarlarına eser siparişi olarak verilirken, kalan beş metin için açık çağrı yapılacak. Proje kapsamında seçilen her oyun yazarına 7 bin 500 TL tutarında destek verilecek.



Başvurular 1 Temmuz’da



Açık çağrıya başvurular 1 Temmuz 2020 saat 09.00’dan itibaren, 1 Ağustos 2020 saat 18.00’e kadar kabul edilecek. Başvuru formuna, 1 Temmuz 2020 saat 09.00’da ortakyapim.com adresinden ulaşılabilecek. Başvurular sonucunda destek almaya hak kazanan beş oyun metni, 15 Eylül 2020 tarihinde yine ortakyapim.com adresi üzerinden duyurulacak. Projenin seçici kurulunda Tiyatro Sanatçısı Demet Akbağ, Zorlu PSM Programlama Yöneticisi Duygu Bayram, Tiyatro Sanatçısı Mert Fırat, Dramaturg Beliz Güçbilmez, Tiyatro Eleştirmeni, Akademisyen, Yazar

Dikmen Gürün, ENKA Sanat Direktörü Gül Mimaroğlu, Tiyatro Sanatçısı Tilbe Saran ve İstanbul Tiyatro Festivali Direktörü Leman Yılmaz yer

alacak.



Başvuru ve seçim sürecinin ardından projeyi yürüten beş kurumun her biri, seçilen 10 oyun metninden ikisinin yapımcılığını üstlenecek. Oyunları sahneleyecek yönetmen ve oyuncu/topluluklar, yapımcılığı üstlenen kurum tarafından seçilecek. Oyunun prömiyeri de yapımcılığı üstlenen kurum tarafından belirlenen bir sahnede yapılacak.