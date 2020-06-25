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25.06.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT

50’nci yılına özel Queen pulları

İngiliz rock grubu Queen, 50’inci yıldönümleri onuruna temmuz ayında İngiltere’deki posta pullarının üzerinde yer alacak.

50’nci yılına özel Queen pulları

The Guardian’da yer alan habere göre Queen, The Beatles ve Pink Floyd’dan sonra Kraliyet Postası’nın pullarının üzerinde fotoğrafı yer alan üçüncü grup oldu. 9 Temmuz’dan itibaren satışa sunulacak 13 pul tasarımı, grubun dört canlı grup çekimi, klasik bir grup fotoğrafı ve aralarında “Queen II”, “Sheer Heart Attack”, “A Night at the Opera” albümlerinin de olduğu sekiz albüm kapağından oluşuyor.

Grubun gitaristi Brian May, konuyla ilgili “Bazen uyanıp içinde bulunduğumuz pozisyonu fark etmek garip. Ulusal bir kurum haline geldik! Ve hiçbir şey Kraliyet Postası’nın inanılmaz adımı kadar bunu göstermiyor” yorumunu yaptı. Grubun bateristi Roger Taylor ise “Şimdi gerçekten mobilyaların bir parçası olmalıyız” dedi.

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