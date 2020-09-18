6 dolarlık taca 600 bin dolar!

New York’taki müzayede evi Sotheby’s tarafından satışa çıkan taç, plastik mücevherlerle süslü. Son fotoğraf çekiminde bu aksesuarı kullanan ünlü rapçi, ölmeden günler önce tacı imzalamıştı.



Fotoğrafçı Barron Claiborne, satışa koyduğu tacı anlatırken, o gün Rap Pages dergisi için çekimlere iki taç getirdiğini ancak bunların Notorious B.I.G.’nin kafasına küçük geldiğini ifade etti.



2 ceket 24 bin



Müzayedede ayrıca The Roots’tan Questlove’ın 5 parçalık bateri seti 30 bin 240 dolara, Slick Rick’in elmas göz bandı 25 bin 200 dolara, Salt-N-Pepa grubunun 2015’teki Super Bowl reklamında giydiği iki ceket de yaklaşık 24 bin dolara alıcı buldu. Notorious B.I.G. gibi genç yaşta öldürülen bir başka hiphop efsanesi Tupac Shakur’un Baltimore Sanat Okulu’ndaki bir başka öğrenciye kendi elleriyle yazdığı mektuplar 75 bin 600 dolara satıldı