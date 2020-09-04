GeÃ§miÅŸ festivallerde beÅŸ kiÅŸiden oluÅŸan ulusal jÃ¼ri Ã¼yelerinin sayÄ±sÄ±, COVID-19 salgÄ±nÄ±ndan dolayÄ± Ã¼Ã§ kiÅŸiye dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Bu sene ulusal ana jÃ¼ri baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yÃ¶netmen Umut ARAL Ã¼stlenirken, ana jÃ¼rinin diÄŸer Ã¼yeleri Ã¼lkemizin Ã¶nemli aktÃ¶rlerinden Ahmet RÄ±fat ÅžUNGAR ve festivallerin aranan isimlerinden olan yÃ¶netmen Zeynep ÃœNALâ€™dÄ±r.

COVID-19 Ã¶nlemleri Ã§erÃ§evesinde bu sene uluslararasÄ± baÅŸvurularÄ±n kabul edilmediÄŸi festivalin ulusal yarÄ±ÅŸma bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne 553 film baÅŸvurarak yeni bir rekor kÄ±rÄ±ldÄ±. Ã–n jÃ¼rinin titiz Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± sonucu 37â€™si Ulusal KÄ±sa film YarÄ±ÅŸmasÄ±, 5â€™i LiselerarasÄ± KÄ±sa Film YarÄ±ÅŸmasÄ±â€™nda yarÄ±ÅŸmak Ã¼zere toplam 42 film finalist listesine adÄ±nÄ± yazdÄ±rmayÄ± baÅŸardÄ±.

KÄ±sa bir aÃ§Ä±klama yapan Festival DirektÃ¶rÃ¼ Åžeref Ã–ZTÃœRK ÅŸÃ¶yle dedi:

BirÃ§ok sektÃ¶rÃ¼n iÅŸleyiÅŸini olumsuz yÃ¶nde etkileyen COVID-19 salgÄ±nÄ±ndan maalesef ki sanat dÃ¼nyasÄ± da derinden etkilenmiÅŸtir. UluslararasÄ± film festivallerinin iptal olduÄŸu bu sÃ¼reÃ§te, Marmaris UluslararasÄ± KÄ±sa Film Festivali olarak devamlÄ±lÄ±k ilkesinden vazgeÃ§memiÅŸ olmanÄ±n haklÄ± gururunu yaÅŸÄ±yoruz. GÃ¼nden gÃ¼ne deÄŸiÅŸen ÅŸartlara uyum saÄŸlayarak festivalimizi yapmak iÃ§in elimizden geleni yapmaktayÄ±z. Normale dÃ¶nÃ¼ÅŸ durumunda festivali geÃ§tiÄŸimiz yÄ±llardaki gibi olaÄŸan akÄ±ÅŸÄ±nda ilerletecek planlarÄ± da yapmÄ±ÅŸ bulunmaktayÄ±z. Mevcut durumda maalesef ki geÃ§en yÄ±llarda 150-200 olan konuk sayÄ±mÄ±zÄ± Ã§ok dÃ¼ÅŸÃ¼k tutmak zorunda kaldÄ±k. Sosyal mesafe ve hijyen Ã¶nlemleri gereÄŸi salonlarda gÃ¶sterim yapÄ±lmayacaktÄ±r. GÃ¶sterimlerimiz geÃ§tiÄŸimiz yÄ±l festival iÃ§in tasarlanan ve halk plajÄ±na kurulan anÄ±t perdede gerÃ§ekleÅŸecektir.Â

Festivale katÄ±lÄ±m hakkÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸleri sorulan Åžeref Ã–ZTÃœRK:Â

Festivalimiz, bu sene 2019-2020 yÄ±llarÄ±nda Ã§ekilmiÅŸ olan filmleri kabul etmekte. EsasÄ±nda katÄ±lÄ±mÄ±n az olacaÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde Ã§ekincem vardÄ±. Fakat TÃ¼rk kÄ±sa filmciler pandemi sÃ¼recinde de sanatlarÄ±na devam ederek yÃ¼ksek bir katÄ±lÄ±m gÃ¶stermiÅŸtir. Marmaris UluslararasÄ± KÄ±sa Film Festivali de TÃ¼rk sinemasÄ±na dair umutlarÄ± her daim yeÅŸil tutan genÃ§ sinemacÄ±lara destek vererek Ã¼zerine dÃ¼ÅŸen gÃ¶revi layÄ±kÄ±yla yerine getirmektedir. diye ekledi.Â Â

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