7. Çanakkale Bienali başladı

Hellespontos, Dardanel, Çanakkale… Yaklaşık 5 bin yıldır varlığını koruyan ve Truva ile tarihe adını yazdıran şehir, Anadolu’nun en büyük bienaline bu yıl da ev sahipliği yapıyor. Çanakkale Bienali’nin ana destekçisi ise 1984 yılından bu yana bölgede yatırımlarını sürdüren ve adını da şehrin kendisinden alan Dardanel.

Çanakkale’de kurulan tesislerinde Türkiye’yi ton balığıyla tanıştıran Dardanel’in başarı hikayesi üretim, yatırım ve istihdamla sınırlı değil. Aynı zamanda Çanakkale’nin en büyük sanayi kuruluşu olarak şirket, bölgede eğitimden sanata, spordan sosyal sorumluluk yatırımlarına, topluma değer katan çalışmalarla da öncü rolünü sürdürüyor.

Dardanel’in sanata destek kapsamındaki son adresi ise Çanakkale Bienali oldu. Bu yıl 7’nci kez kapılarını açan ve Çanakkale’nin yanı sıra tüm bölgenin kültür-sanat yaşamına damgasını vuran bienalin bu yılki sponsorluğunu Dardanel üstlendi. Renkli atölyeler, benzersiz sergiler ve keyifli etkinliklerle sanata gönül verenleri ağırlayacak bienalin bu yılki programı pandemi koşullarına uygun bir yapıda hayata geçiriliyor.

“Bu topraklara borcumuz var”

“Çanakkale markamızın doğduğu ve büyüdüğü yer. Bölgenin en büyük yatırımcıları arasında olmaktan mutluluk duyuyoruz” diyen Dardanel İcra Kurulu Başkanı Mehmet Önen, şirketin Çanakkale’de 2 bin kişiye varan çalışan sayısıyla önemli bir istihdam merkezi olduğunu belirtti. “Ticari başarılarımız kadar önemsediğimiz bir diğer konu ise toplumsal çalışmalarımız. Bugüne kadar Çanakkale Dardanelspor başta olmak üzere bölgede birçok farklı alanda topluma dokunan ve fayda sağlayan işlere imza atıyoruz” diye ekleyen Önen, sözlerini şöyle sürdürdü: “Odaklandığımız alanlardan biri de kültür sanat. Geleceği tasarlayan gençlere en çok da bu tür sanat etkinlikleriyle ulaşacağımızı, onların sanatla iç içe yetişmelerine böyle katkı sunabileceğimizi biliyoruz. Bölgenin en büyük kültür sanat etkinliği olan Çanakkale Bienali bu nedenle Dardanel için ayrı bir önem taşıyor. Bunu doğduğumuz ve büyüdüğümüz topraklara bir gönül borcu olarak adlandırıyoruz” dedi.