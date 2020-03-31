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31.03.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

‘7. Koğuştaki Mucize’

Fransa yeni koronavirüs ile mücadele kapsamında karantinayı 15 Nisan’a kadar uzattı. Sokağa çıkmanın kısıtlandığı ülkede insanlar bir haftasonunu daha evlerinde geçirdi.

‘7. Koğuştaki Mucize’

Karantinada internet üzerinden film, dizi, televizyon programı gibi içerikler sağlayan Netflix’te bir Türk filmi en çok izlenenler arasına girdi.
2019 yapımı “7. Koğuştaki Mucize” filmi Netflix Fransa’da en çok izlenen beşinci içerik oldu. Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksangur ve Deniz Baysal’ın başrollerini oynadığı film ‘Ozark’ ve ‘Vikings’ gibi yapımları geride bıraktı.

Safiye Soyman ve Faik Öztürk'ün soğan mücadelesiSafiye Soyman ile eşi Faik Öztürk, salgın nedeniyle eve kapandı. Karantinadaki eğlenceli anlarını paylaşan çiftin videoları beğeni topluyor.
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