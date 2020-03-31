Karantinada internet üzerinden film, dizi, televizyon programı gibi içerikler sağlayan Netflix’te bir Türk filmi en çok izlenenler arasına girdi.

2019 yapımı “7. Koğuştaki Mucize” filmi Netflix Fransa’da en çok izlenen beşinci içerik oldu. Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksangur ve Deniz Baysal’ın başrollerini oynadığı film ‘Ozark’ ve ‘Vikings’ gibi yapımları geride bıraktı.