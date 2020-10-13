8. Boğaziçi Film Festivali biletleri sinemaseverleri bekliyor

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkıları, Global İletişim Ortağı Anadolu Ajansı'nın destekleriyle; Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından bu yıl 23 – 30 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 8. Boğaziçi Film Festivali, Kültür ve Sanat Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci Hakkındaki Genelge’de yer alan tüm tedbirleri uygulayarak seyircisini ağırlamaya hazırlanıyor.

Biletler için Mobilet!

Film gösterimlerinin fiziki olarak Beyoğlu ve Kadıköy sinemalarında gerçekleşeceği 8. Boğaziçi Film Festivali, 30 ülkeden 60 filmlik zengin bir programı seyircisiyle buluşturacak.

Festival biletleri gündüz seansları (13.00 ve 15.30) için 10 TL, akşam seansları (18.00 ve 21.00) için 15 TL olarak belirlendi. Festivalin yarışmalı kategorilerinde yer alan kısa film gösterimleri ise 5 TL!

Bugün satışa sunulan festival biletleri mobilet.com’dan alınabilecek.

Festival, Açılışını “Sun Children” Filmiyle Yapıyor!

8. Boğaziçi Film Festivali’nin bu yılki açılış filmi, Majid Majidi'nin dünya prömiyerini 77. Venedik Film Festivali Ana Yarışma bölümünde gerçekleştiren ve Rouhollah Zamani'ye Marcello Mastroianni En İyi Genç Oyuncu Ödülü'nü kazandıran filmi “Sun Children” olacak. Beyond The Clouds filmiyle 5. Boğaziçi Film Festivali’nin Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nda Türkiye prömiyerini yaparak festivalden En İyi Kurgu ve En İyi Erkek Oyuncu ödülleriyle ayrılan Majid Majidi’nin son filmi Sun Children, geçimlerini zorlukla sağlayan Ali ve üç arkadaşının hikayesine odaklanıyor.

10 Film Altın Yunus İçin Yarışıyor

Bu yılın önemli yerli yapımlarını bir araya getiren, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda bir film 100.000 TL değerindeki Altın Yunus ödülünü almaya hak kazanacak. Edebiyatçı, senarist ve yapımcı Tarık Tufan’ın başkanı olduğu ve yönetmen Ramin Matin, görüntü yönetmeni Taner Tokgöz, oyuncu İpek Türktan Kaynak ve oyuncu Ecem Uzun’dan oluşan Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jürisi yılın en iyi yerli filmini seçecek. 10 filmin jüri karşısına çıkacağı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda Derviş Zaim’in “Flaşbellek”, Orçun Benli’nin “Gelincik”, Erdem Tepegöz’ün “Gölgeler İçinde”, Ensar Altay'ın “Kodokushi”, Barış Gördağ ve Yasin Çetin’in “Koku”, Ferit Karol’un “Kumbara”, Fatih Özcan’ın “Mavzer”, Ercan Kesal’ın “Nasipse Adayız”, Reis Çelik’in “Ölü Ekmeği” ve Ahmet Sönmez’in “Sadece Farklı” filmleri yarışacak.

8. Boğaziçi Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda yer alan filmlerden “Kodokushi” ve “Sadece Farklı”dünya prömiyerlerini festivalde yaparken “Flaşbellek”, “Gelincik”, “Gölgeler İçinde”, “Koku”, “Kumbara”, “Mavzer” ve “Ölü Ekmeği” filmleri ise İstanbul’da ilk gösterimlerini gerçekleştirecek.

Çin’den İtalya’ya Farklı Ülkelerden 10 Film 50.000 TL’lik Büyük Ödül İçin Yarışıyor

Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nda bu yıl 10 film yer alıyor. Yönetmen, senarist ve yapımcı Joanna Kos-Krauze’nin jüri başkanı olduğu Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nın jüri üyeleri arasında yönetmen Ismet Sijarina, Kazakistan Sinema Merkezi Başdanışmanı, yapımcı Anna Katchko, 7. Boğaziçi Film Festivali’nde “Homeward” ile En İyi Film Ödülü’nü kazanan Nariman Aliyev, FIPRESCI Üyesi ve Pula Film Festivali Artistik Direktörü Zlatko Vidackovic bulunuyor. Bu yıl 10 filmin jüri karşısına çıkacağı Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nda; Manijeh Hekmat’ın “Bandar Band”, Pjer Zalica’nın “Focus, Grandma”, Ensar Altay'ın “Kodokushi”, Chiara Bellosi’nin “Ordinary Justice”, Ahmet Sönmez’in “Sadece Farklı”, Svetla Tsotsorkova’nın “Sister”, Jing Wang’in “The Best is Yet to Come”, Ru Hasanov’un “The Island Within”, Jeanette Nordahl’ın “Wildland” ve Antoneta Kastrati'nin "Zana" filmleri yarışacak.

8. Boğaziçi Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda yer alan tüm filmler Türkiye prömiyerini gerçekleştirirken “Kodokushi” ve “Sadece Farklı” hem ulusal hem de uluslararası yarışmada yer alacak!

Kısa Kurmaca ve Kısa Belgesel Filmler Seyircisini Bekliyor!

Yönetmenler Banu Sıvacı ve Cihan Sağlam ile film eleştirmeni Murat Tolga Şen’den oluşan Kısa Kurmaca Jürisi; Ulusal Kısa Kurmaca kategorisinde Mahsum Taşkın’ın “Binbir Gece”, Zeynep Dilan Süren’in “Büyük İstanbul Depresyonu”, Alperen Albayrak’ın “Derinlik Algısı”, Elif Hamamcı’nın “Geri Dönüşüm”, Emre Sert ve Gözde Yetişkin’in “Kısmet”, Volkan Girgin’in “Konuşma”, Gökalp Gönen’in “Lal”, Yeşim Tonbaz’ın “Münhasır”, Murat Uğurlu’nun “Tapınak”, Hüseyin Aydın Gürsoy’un “Toz Olmak”, Yavuz Akyıldız’ın “Yağmur, Şnorkel ve Taze Fasulye” ve Onur Güler’in “Yara” filmlerini değerlendirecek. Uluslararası Kısa Kurmaca kategorisinde ise Linh Duong’un “A Trip to Heaven”, Anthony Nti’nin “Good Night”, Zhannat Alshanova’nın “History of Civilization”, Sameh Alaa’nın “I am Afraid to Forget Your Face”, Firas Khoury’nin “Maradona’s Legs”, Hristo Simeonov’un “Nina”, Pedro Peralta’nın “Perpetual Night”, Edgardo Pistone’nin “The Flies”, Farah Nabulsi’nin “The Present” ve Francesca Canepa’nın “The Silence of the River” filmlerini değerlendirecek.