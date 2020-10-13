8. Engelsiz Filmler Festivali başladı
COVID-19 salgını nedeniyle sekizinci yılında Türkiye’deki tüm sinemaseverleri 18 Ekim’e dek çevrim içinde buluşturacak Engelsiz Filmler Festivali’nin ilk günü eff2020.muvi.com adresinde “Çocuklar İçin” seçkisi, “Uzun Lafın Kısası” seçkisi, “Köpek Filmi” ve “Aether” gösterimleriyle başladı.
Sinemaseverler festivalin ilk gününde film gösterimlerine ek olarak film ekipleri ve aktivistlerle yapılan söyleşileri de izleme imkanı buldular. Aether filminin yönetmeni Rûken Tekeş, Köpek Filmi’nin yönetmeni Cem Hakverdi ve Barınak Hep Beraber projesinin yöneticisi Burcu Çağlayan ile gerçekleştirilen söyleşilerin moderatörlüğünü Festival Yönetmeni Ezgi Yalınalp üstlendi.
“Filmdeki İnsanlar Sistemin İçinde Ezilmiş Kişiler”
Gösterimlerin ilk gününün en dikkat çeken söyleşilerinden biri “Engelsiz Yarışma”da yer alan “Aether” filminin yönetmeni Rûken Tekeş söyleşisiydi. Belgesel türündeki filminde baraj suları altında kalmadan evvel Hasankeyf’e yaptığı 21 günlük saygı ziyaretini anlatan Rûken Tekeş, kendisinin de o bölgenin bir insanı olduğunu ve Diyarbakır’da doğduğunu söyledi. Hasankeyf’teki değişimi incelemek adına bölgeyi sık sık ziyaret ettiğini söyleyen Tekeş, ilk kısa filmini de kendisi için çok özel olan Hasankeyf’te çektiğini belirtti. İkinci film projesine başlamadan önce Hasankeyf’in ve bölgenin sular altında kalacağı anonsunu duyduğunu söyleyen Tekeş, haberi duyduğunda ise “Ben Hasankeyf’i çekmek istiyorum” dediğini ve Aether’in bu şekilde ortaya çıktığını vurguladı. İnsanın dünyada var olan döngünün yok edicisi olduğunu belirten Tekeş, filmde ise insanları çok az kullandığını, o insanların sistemin içinde ezilmiş kişiler olduğunu vurguladı.
Türkiye ve dünya sinemasının öne çıkan, çok konuşulan ve beğeniyle karşılanan filmlerini Türkiye’deki tüm sinemaseverlerle buluşturan Festival, programında yer verdiği tüm filmleri her yıl olduğu gibi göremeyenler için sesli betimleme, duyamayanlar için ayrıntılı altyazı seçenekleri ile erişilebilir ve ücretsiz olarak izleyiciye sunuyor. Festival’in çevrim içi film gösterimleri eff2020.muvi.com adresinden gerçekleştiriliyor. Filmler, Festival’in web sitesinden açıklanan gün ve saatlerde bu platform üzerinden ücretsiz izlenebiliyor. Engelsiz Filmler Festivali’nde film gösterimlerinin yanı sıra film ekipleri ve aktivistlerle gerçekleşecek söyleşiler de yine aynı adresten erişilebilir olarak takip edilebilmekte. Filmlerle ilgili ayrıntılara, gösterim ve söyleşi takvimlerine Festival'in web sitesi olan engelsizfestival.com adresinden ulaşılabilir.