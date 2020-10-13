8. Engelsiz Filmler Festivali başladı

Sinemaseverler festivalin ilk gününde film gösterimlerine ek olarak film ekipleri ve aktivistlerle yapılan söyleşileri de izleme imkanı buldular. Aether filminin yönetmeni Rûken Tekeş, Köpek Filmi’nin yönetmeni Cem Hakverdi ve Barınak Hep Beraber projesinin yöneticisi Burcu Çağlayan ile gerçekleştirilen söyleşilerin moderatörlüğünü Festival Yönetmeni Ezgi Yalınalp üstlendi.

“Filmdeki İnsanlar Sistemin İçinde Ezilmiş Kişiler”

Gösterimlerin ilk gününün en dikkat çeken söyleşilerinden biri “Engelsiz Yarışma”da yer alan “Aether” filminin yönetmeni Rûken Tekeş söyleşisiydi. Belgesel türündeki filminde baraj suları altında kalmadan evvel Hasankeyf’e yaptığı 21 günlük saygı ziyaretini anlatan Rûken Tekeş, kendisinin de o bölgenin bir insanı olduğunu ve Diyarbakır’da doğduğunu söyledi. Hasankeyf’teki değişimi incelemek adına bölgeyi sık sık ziyaret ettiğini söyleyen Tekeş, ilk kısa filmini de kendisi için çok özel olan Hasankeyf’te çektiğini belirtti. İkinci film projesine başlamadan önce Hasankeyf’in ve bölgenin sular altında kalacağı anonsunu duyduğunu söyleyen Tekeş, haberi duyduğunda ise “Ben Hasankeyf’i çekmek istiyorum” dediğini ve Aether’in bu şekilde ortaya çıktığını vurguladı. İnsanın dünyada var olan döngünün yok edicisi olduğunu belirten Tekeş, filmde ise insanları çok az kullandığını, o insanların sistemin içinde ezilmiş kişiler olduğunu vurguladı.