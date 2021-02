80’ler popu dinle pozitif düşün

Dinlediğimiz müzik türünün önemi yok, her türlü müzik stres seviyemizi azaltmakta bize yardımcı olabilir. Bu yeni bir araştırmayla bir kez daha ispatlandı. Günlük hayatta yaşadığımız koşuşturmacalar, gelecek kaygısı ve kalp kırıklıkları... Türkiye merkezli kozmetik cerrahi merkezi Vera Clinic’in önceki günlerde yayımladığı bir araştırmaya göre bu tür stres kaynaklarından uzaklaşmanın yolu radyodan bir 80’ler parçası açıp dinlemek. The New York Post’ta yer alan haberde, şirketin araştırmasına göre 80’lerin pop şarkıları kan basıncını düşürüyor ve dolayısıyla da stresi azaltıyor. Araştırma 18-65 yaş aralığında 1540 kişi ile anket yöntemiyle yapıldı. Ankette katılımcılara 60’ların “Golden Oldies”, 70’lerin rock parçaları, 80’lerin pop şarkıları ve 90’ların R&B’si de dahil olmak üzere çeşitli popüler müzik türlerinden oluşan bir Spotify çalma listesi dinletildi. Ayrıca bu listelerin içeriğinde caz ve modern klasik gibi müzik türleri de yer aldı.



Çal bir Call Me



Araştırmanın sonucunda 80’lerin pop şarkılarını içeren çalma listesinin katılımcıların üzerinde sakinleştirici etkiye sahip olduğu gözlemlendi. Ayrıca katılımcıların yüzde 96’sının şarkıları dinlerken kan basıncında bir düşüş olduğu da bildirildi. Katılımcıların dinlerken sakinleştiği çalma listesinin içeriğinde İngiliz grup Joy Division’ın “Love Will Tear Us Apart”, Amerikalı grup Blondie’nin “Call Me” ve İngiliz müzisyen George Michael ve Andrew Ridgeley’den oluşan Wham! grubunun “Freedom” adlı parçalarının da olduğu 80’lerin klasikleri yer aldı.



Tekno yerine Metal



Ankette, katılımcıların kan basıncında artış yaşanmasına neden olan ve katılımcıları strese sokan müzik türünün ise tekno müzik olduğu açıklandı. Tekno müzik dinletilen gönüllülerin kan basında yüzde 78 bir artış gerçekleşti. Metal müzik ise hem kalp atış hızını hem de kan basıncını düşürmede en etkili türler arasında yer aldı. Vera Clinic’te doktor olarak görev yapan Ömer Avlanmış araştırmanın müzik, stres ve saç dökülmesi arasındaki bağlantıyı keşfetmek için yapıldığını belirtti. Avlanmış, “Sonuçlar ilk etapta şaşırtıcı görülebilir ama tıbbi açıdan çok mantıklı. 80’lerin en iyi 40 parçası birçok dinleyicide nostalji ve pozitif duyguları uyandırıyor” dedi. l KÜLTÜR SANAT SERVİSİ