26.08.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
80’lerin Bob Amcası artık Monopoly’de
Amerika-Kanada merkezli oyun ve oyuncak şirketi Hasbro Pulse, temalı Monopoly versiyonlarına bir yenisi ekleyerek önceki günlerde Amerikalı ressam Bob Ross’dan ilham aldığı yeni edisyonunu tanıttı.
Hypebeast’te yer alan habere göre 80’li yıllarda dünyada ve Türkiye’de “Resim Sevinci” adlı programıyla bilinen Ross’un barışçıl tavrını ve resim sevgisini temel alan “The Monopoly: Bob Ross”ta oyuncular, sanatçının programında yaptığı en sevilen sanat eserlerini satın alıp karşıdaki oyuncuya satabilecek. Sanatseverler, “The Monopoly: Bob Ross”u Hasbro Pulse’un internet sitesinden 40 dolara satın alabilirler.