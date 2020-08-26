MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKültür Sanat Haberleri 80’lerin Bob Amcası artık Monopoly’de
ABONE OL
26.08.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

80’lerin Bob Amcası artık Monopoly’de

Amerika-Kanada merkezli oyun ve oyuncak şirketi Hasbro Pulse, temalı Monopoly versiyonlarına bir yenisi ekleyerek önceki günlerde Amerikalı ressam Bob Ross’dan ilham aldığı yeni edisyonunu tanıttı.

80’lerin Bob Amcası artık Monopoly’de

Hypebeast’te yer alan habere göre 80’li yıllarda dünyada ve Türkiye’de “Resim Sevinci” adlı programıyla bilinen Ross’un barışçıl tavrını ve resim sevgisini temel alan “The Monopoly: Bob Ross”ta oyuncular, sanatçının programında yaptığı en sevilen sanat eserlerini satın alıp karşıdaki oyuncuya satabilecek. Sanatseverler, “The Monopoly: Bob Ross”u Hasbro Pulse’un internet sitesinden 40 dolara satın alabilirler. 

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

SMA’lı çocuklara siz de umut olun

SMA’lı çocuklara siz de umut olun

Milyonları ilgilendiriyor! 7117 liradan fazla ödeyene hapis cezası

Milyonları ilgilendiriyor! 7117 liradan fazla ödeyene hapis cezası

Türkiye uçak gemisi yapacak mı?

Türkiye uçak gemisi yapacak mı?

Ukrayna’dan Türkiye’ye 3 devlet nişanı

Ukrayna’dan Türkiye’ye 3 devlet nişanı

Sıradaki Haber