80’lerin Bob Amcası artık Monopoly’de

Hypebeast’te yer alan habere göre 80’li yıllarda dünyada ve Türkiye’de “Resim Sevinci” adlı programıyla bilinen Ross’un barışçıl tavrını ve resim sevgisini temel alan “The Monopoly: Bob Ross”ta oyuncular, sanatçının programında yaptığı en sevilen sanat eserlerini satın alıp karşıdaki oyuncuya satabilecek. Sanatseverler, “The Monopoly: Bob Ross”u Hasbro Pulse’un internet sitesinden 40 dolara satın alabilirler.