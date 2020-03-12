Abdülhak Şinasi Hisar’ın İstanbul’u

Geleneksel müziğin nitelikli beste ve bestekârlarının bir araya getirildiği, hem mekânın atmosferi hem de mekâna ismini veren Ahmet Hamdi Tanpınar’ın musikiye olan sevgisi de düşünülerek Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphane’de icra edilecek konserde Abdülhak Şinasi Hisar yâd edilecek.

Konserde Hisar’ın kitaplarında bahsettiği şarkılara da yer verilecek. Hisar’ın anıları, arkadaşlıkları, vakit geçirdiği yerler de müziklendirilecek.