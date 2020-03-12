12.03.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Abdülhak Şinasi Hisar’ın İstanbul’u
Boğaziçi Sesleri 14 Mart Cumartesi günü saat 20.00’de Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi’nde ücretsiz bir konser verecek.
Geleneksel müziğin nitelikli beste ve bestekârlarının bir araya getirildiği, hem mekânın atmosferi hem de mekâna ismini veren Ahmet Hamdi Tanpınar’ın musikiye olan sevgisi de düşünülerek Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphane’de icra edilecek konserde Abdülhak Şinasi Hisar yâd edilecek.
Konserde Hisar’ın kitaplarında bahsettiği şarkılara da yer verilecek. Hisar’ın anıları, arkadaşlıkları, vakit geçirdiği yerler de müziklendirilecek.
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