Abramovic’den bir dünya prömiyeri

Somewhere Magazin’de yer alan habere göre Abramovic, bu temsilde Sırp besteci Marko Nikodijevic ile birlikte Amerika doğumlu Yunan soprano Maria Callas’ın hikâyesine ve onun hayatını çevreyeleyen trajik olaylara odaklanıyor. Pandemiden önce 11 Nisan’da yapılması planlanan opera, Callas ile ilişkili yedi ünlü aryayı ve Nikodijevic’in projeyle ilgili bestelediği yeni parçalarını da içeriyor. Ayrıca Abramovic’in sahnede giydiği kostümler ise İngiliz marka Burberry tarafından tasarlandı. Abramovic, “25 yıldır Maria Callas’ın hayatına ve sanatına adanmış bir iş yaratmak istiyordum. Onunla ilgili tüm biyografileri okudum, olağanüstü sesini dinledim ve perfromanslarının kayıtlarını izledim. Her zaman kişiliğinden, hayatından ve ölümünden etkilenmiştim” dedi. Opera 7 Eylül’den itibaren https://www.staatsoper.de/ adresi üzerinden 30 gün boyunca da izlenmeye devam edecek. Opera, Münih’ten Berlin’e ardından da Atina ve Paris’te sahnelenecek.