Salgın nedeniyle gösterim tarihi ertelenen filmin resmi sayfasından yapılan açıklamada, sağlık ekiplerine yardım etmek için filmde kullanılan, Daniel Craig de dahil olmak üzere birçok ismin imzasını attığı klaketlerin açık artırma ile satışa çıkarılacağı belirtildi. Klakete imza atanlar arasında Craig’in yanı sıra Cary Joji Fukunaga, Michael G. Wilson, Barbara Broccoli, Billie Eilish, Naomie Harris, Lea Seydoux, Ana De Armas gibi isimler bulunuyor.