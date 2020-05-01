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01.05.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Açık artırma

James Bond serisinin 25’inci filmi “No Time to Die”ın (Ölmek İçin Zaman Yok) ekibi, koronavirüs salgınıyla mücadele için bağış kampanyası başlattı.

Açık artırma

Salgın nedeniyle gösterim tarihi ertelenen filmin resmi sayfasından yapılan açıklamada, sağlık ekiplerine yardım etmek için filmde kullanılan, Daniel Craig de dahil olmak üzere birçok ismin imzasını attığı klaketlerin açık artırma ile satışa çıkarılacağı belirtildi. Klakete imza atanlar arasında Craig’in yanı sıra Cary Joji Fukunaga, Michael G. Wilson, Barbara Broccoli, Billie Eilish, Naomie Harris, Lea Seydoux, Ana De Armas gibi isimler bulunuyor.

Canlı yayına katılan Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü tabureden böyle düştüAntalya'da Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü (60), internet üzerinden canlı yayın yaptığı sırada, sandalyede olduğu düşüncesiyle arkasına yaslanmak isterken oturduğu tabureden düştü.
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