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05.08.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Adada açıkhava sineması

Büyükada Tarihi Arabacılar Meydanı’nda gerçekleştirilen AçıkhavADA Sinema, 6, 7, 8 Ağustos tarihlerinde “Züğürt Ağa”, “Kuşlar / The Birds” ve “Sarayın Gözdesi /The Favourite” filmlerini sinemaseverlerle buluşturacak.

Adada açıkhava sineması

Getirilen bir yenilikle pazar günleri farklı bir adaya gidecek olan AçıkhavADA Sinema, ilk olarak 9 Ağustos’ta “Acı ve Zafer/Pain and Glory” filmi ile Sedef Adası’na konuk olacak. 2020 yazı boyunca her perşembe, cuma, cumartesi ve pazar düzenlenen film gösterimleri, akşamları saat 21.00’de başlayacak. “Kuşlar/ The Birds” filmi gösterimi, bu yılki özel retrospektif bölümünü, ölümünün 40. yıl dönümünde dahi yönetmen Alfred Hitchcock’a ayıran İstanbul Film Festivali iş birliğiyle gerçekleşecek. İKSV Festival Danışmanı Engin Ertan ise gösterim öncesinde “Alfred Hitchcock Yılı”na özel bir sunum yapacak. “Bilet 10 Lira, çekirdek bedava” sloganıyla yola çıkan AçıkhavADA Sinema, Perşembe Halk Günü’ne özel, ücretsiz giriş imkânı sunuyor. 

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