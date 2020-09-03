‘Adana Altın Koza’nın başkanı Fisün Demirel

Festival bu yıl pandemi tedbirlerine uygun şekilde 14-20 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Kovid-19 önlemleri kapsamında festivalde bu yıl şehir dışından konuk ağırlanamayacağını, sinemaseverlerin festival filmlerini çevrimiçi olarak izleyebileceklerini, ayrıca Adana’da pandemi koşulları gözetilerek hazırlanacak bir salonda yarışma filmlerinin gösterimlerinin yapılacağını söyledi. Ödüller eylül ayında düzenlenecek törenle sahiplerini sunulacak.



