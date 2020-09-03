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03.09.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

‘Adana Altın Koza’nın başkanı Fisün Demirel

Bu yıl 27’nci kez düzenlenecek olan Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin jüri başkanı Füsun Demirel oldu. Başkanlığını Füsun Demirel’in üstlendiği festival jürisi; görüntü yönetmeni Feza Çaldıran, oyuncu Damla Sönmez, yönetmen Seren Yüce, müzisyen Can Atilla, yazar Ayfer Tunç ve sinema yazarı Sevin Okyay’dan oluşuyor.

‘Adana Altın Koza’nın başkanı Fisün Demirel

Festival bu yıl pandemi tedbirlerine uygun şekilde 14-20 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Kovid-19 önlemleri kapsamında festivalde bu yıl şehir dışından konuk ağırlanamayacağını, sinemaseverlerin festival filmlerini çevrimiçi olarak izleyebileceklerini, ayrıca Adana’da pandemi koşulları gözetilerek hazırlanacak bir salonda yarışma filmlerinin gösterimlerinin yapılacağını söyledi. Ödüller eylül ayında düzenlenecek törenle sahiplerini sunulacak.

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