Afrika’nın ötekileri!

Serginin açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Güzel, ötekileştirmenin, insanlığın varoluşundan bu yana tedavi edemediği bir hastalık olduğunu belirterek, “İnsanlar, hâlâ dünyanın farklı bölgelerinde ten rengi nedeniyle ayrımcılıkla karşılaşıyor. Bütün bunları ‘Kara Kıtanın Beyaz Çocukları’ başlığı altında bize tekrar hatırlattığı için Bünyamin Aygün’e teşekkür etmek istiyorum. Değerli eserleri üniversitemizde misafir etmekten onur duyuyoruz” dedi.



Sergiye katılan Bahçlievler Belediye Başkanı Dr. Bahadır da, fotoğrafların önemli bir soruna farkındalık yarattığına dikkati çekerek, “İnsan DNA’sında küçük bir değişiklik nelere kadir. Bu yöndeki sanatsal faaliyetlerin desteklenmesi önemli” dedi.



‘Lanetleniyorlar’



Sergideki fotoğrafları 2014 yılında çektiğini dile getiren Bünyamin Aygün ise şunları söyledi: “Tanzanya’da albino olarak dünyaya gelen çocuklar maalesef lanetleniyor. İnsan değil şeytan olduklarına inanılıyor. Bu lanetlenmenin sonucunda aileler de çocuklar da dışlanıyor. Çok büyük bir dram yaşanıyor. Benim için fotoğraf insanlığın bir sorununa dokunmaktır. Albinolar, Afrika’da siyah ten rengi yaygın olduğu için çok fazla öne çıkıyor. O yüzden serginin adını ‘Kara Kıtanın Beyaz Çocukları’ koyduk. Albino çocuklar ve aileleri, fotoğraflarını çekerken çok sıcaktı. Hayatımın en rahat fotoğraf çalışmasını yaptım diyebilirim.”



