02.06.2020 - 07:00 |
Ahmed Arif’in 29. ölüm yıl dönümü
Bugün çağdaş Türk şiirinin en önemli isimlerinden Ahmed Arif’in 29’uncu ölüm yıl dönümü. Onu “Yalnız Değiliz” şiiriyle anıyoruz.
Yalnız Değiliz
Bir ufka vardık ki artık
Yalnız değiliz sevgilim.
Gerçi gece uzun,
Gece karanlık,
Ama bütün korkulardan uzak.
Bir sevdadır böylesine
yaşamak,
Tek başına
Ölüme bir soluk kala,
Tek başına
Zindanda yatarken bile,
Asla yalnız kalmamak.
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