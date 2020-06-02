MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKültür Sanat Haberleri Ahmed Arif’in 29. ölüm yıl dönümü
ABONE OL
02.06.2020 - 07:00 |

Ahmed Arif’in 29. ölüm yıl dönümü

Bugün çağdaş Türk şiirinin en önemli isimlerinden Ahmed Arif’in 29’uncu ölüm yıl dönümü. Onu “Yalnız Değiliz” şiiriyle anıyoruz.

Ahmed Arif’in 29. ölüm yıl dönümü

Yalnız Değiliz

Bir ufka vardık ki artık
Yalnız değiliz sevgilim.
Gerçi gece uzun,
Gece karanlık,
Ama bütün korkulardan uzak.
Bir sevdadır böylesine
yaşamak,
Tek başına
Ölüme bir soluk kala,
Tek başına
Zindanda yatarken bile,
Asla yalnız kalmamak.

Survivor 95. Bölüm FragmanıSurvivor 2020 bu akşam 94. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Ödül oyununun oynandığı Survivor'da bu akşam oldukça zorlu anlar yaşandı. Peki merakla araştırılan 1 Haziran Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte hem bu sorunun yanıtı hem de Survivor 95. yeni bölüm fragmanı...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İstanbul’un sosyal mesafesi: Kilometrekare'ye 2841 kişi | 16 milyonda bağışıklık oranı yüzde 15

İstanbul’un sosyal mesafesi: Kilometrekare'ye 2841 kişi | 16 milyonda bağışıklık oranı yüzde 15

Her şey değişti! 4500 gün ile emekli olabilirsiniz

Her şey değişti! 4500 gün ile emekli olabilirsiniz

Belçika Prensi Joachim özür diledi

Belçika Prensi Joachim özür diledi

Havai fişeğe veda edelim

Havai fişeğe veda edelim

Sıradaki Haber