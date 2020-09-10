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10.09.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Akademi’de yeni koşullar

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, önceki gün “En İyi Film” kategorisine girebilmek için yeni temsil ve dahil etme standartlarını duyurdu.

Akademi’de yeni koşullar

Variety’de yer alan habere göre 2022 ve 2023 yılları için planlanan 94’üncü ve 95’inci Oscar törenleri için bir film, En İyi Film kategorisinde dikkate alınmak için gizli bir Akademi Katılım Standartları formu gönderecek. 2024’ten itibaren filmin belirlenen dört standarttan ikisini karşılaması gerekecek. Yeni koşullardan bazıları başrol ya da önemli yardımcı oyunculardan en az biri yeterince temsil edilemeyen bir gruptan olması ve filmin ana hikâyesi ya da teması yeterince temsil edilmeyen gruplar üzerine odaklanılması.

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