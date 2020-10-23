Akbank Caz Festivali 30. yılını bir albümle kutluyor

Albümde, Türkiye Cazı’nın 30 caz müzisyeninin ve grubunun; festivale, şehre ve bu döneme dair duygu ve düşüncelerinden ilham alarak hazırladığı, daha önce yayımlanmamış özgün eserler yer alıyor. Türkiye caz sahnesini yansıtan bir arşiv niteliği taşıyacak olan bu albüm; tüm dinamiklerin değiştiği, konserlerin yapılamadığı, etkinliklerin ötelendiği pandemi döneminde, Türkiye caz sahnesinin bulunduğu noktayı kayıt altına alıyor. İçinde özel kayıtların yer aldığı, söyleşileriyle, belgesel çekimleriyle 30 yılın röntgenini çeken retrospektif bir çalışmayı festival takipçileriyle buluşturacak Akbank Caz Festivali; böylelikle, pandemi döneminin tüm kısıtlarına rağmen yaratıcılığı desteklerken Türk caz dünyasına da etkili, anlamlı ve kalıcı bir eser bırakmayı amaçlıyor.

Albüm, 23 Ekim’de Doublemoon Records/ Gloss Musik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlanıyor.

Plak formatının yanı sıra dijital kanallarda da paylaşılmak üzere Ekim ayında yayımlanacak albümün 30 parçadan oluşan seçkisi; Ali Perret, Aydın Esen, Ayşe Tütüncü, Baki Duyarlar, Barış Demirel - Barıştık Mı, Burak Bedikyan, Cem Tuncer, Çağıl Kaya, Çağrı Sertel, Deniz Taşar, Ediz Hafızoğlu, Elif Çağlar, İlhan Erşahin’s İstanbul Sessions, İmer Demirer, Jülide Özçelik, Kağan Yıldız ve Sibel Köse, Kamil Özler, Kerem Görsev, Konstrukt, Lahza (Cenk Erdoğan & İkiz), MÖE (MadenÖktemErsönmez), Neşet Ruacan & Ozan Musluoğlu Quartet, Nilüfer Verdi, Oğuz Büyükberber, Okay Temiz, Önder Focan, Selen Gülün, Timuçin Şahin, Tuna Ötenel, TÖZ (Tamer Temel, Ercüment Orkut, Cem Aksel) gibi Türk Caz sahnesinin önemli isimlerinin ve gruplarının bestelerinden oluşuyor.

Albüme eşlik eden müzisyenler arasında ise Adem Gülşen, Barış Doğukan Yazıcı, Burak Irmak, Berkan Tilavel, Bulut Gülen, Can Çankaya, Cem Nasuhoğlu, Çağdaş Oruç, Efe Demiral, Ekin Cengizkan, Engin Recepoğulları, Eren Turgut, Eylül Biçer, Eylül Ergül, Ferit Odman, Fırtına Kıral, İzzet Kızıl, Kaan Bıyıkoğlu, Kamil Yılmaz, Korhan Futacı, Kürşad Deniz, Mehmet Ali Şimaylı, Meriç Demirkol, Miraç Yavuz, Nedim Ruacan, Orhan Deniz, Neşet Ruacan & Ozan Musluoğlu Quartet, Serhan Erkol, Selim Aydın, Şenol Küçükyıldırım, Şenova Ülker, Taşkın Akarsu, Tibet Akarca, Tolga Tohumcu, Turgut Alp Bekoğlu Umut Çağlar ve Volkan Hürsever yer alıyor.