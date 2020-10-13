Akbank film festivali için başvurular başladı

Festivalin başvuru süreci başladı ve 25 Aralık 2020’ye kadar devam edecek. Ulusal ve uluslararası olmak üzere iki kategoride yapılacak yarışmaya kurmaca, belgesel, deneysel ve canlandırma türlerindeki yapımlar katılabiliyor. Başvurularda iki önemli şart aranıyor: Filmin 1 Ocak 2020’den itibaren hazırlanmış olması ve süresinin 30 dakikayı geçmemesi. En İyi Film Ödülü ulusal kategoride 35 bin lira, uluslararası kategoride ise 5 bin dolar olarak açıklandı. l KÜLTÜR SANAT SERVİSİ