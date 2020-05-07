Akbank kısa film yarışması ‘evde’

Katılımcıların yarışmaya katılabilmek için @akbanksanat Instagram sayfasını takip etmeleri, 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren çektikleri en az 2 en fazla 5 dakikalık kısa filmi kendi Instagram sayfaları üzerinden #akbankevdekısafilm hashtag’i ile @akbanksanat’ı mentionlayarak paylaşmaları gerekiyor. Yarışmanın sonuçları 22 Haziran’da duyurulacak. Yarışma sonunda, birinciye Lomo’Instant Automat Camera and Lenses (Playa Jardín Edition) li850b, ikinciye Diana Instant Square Camera, Flash dsq700; üçüncüye Lomo’Instant Automat Camera (Playa Jardín Edition) li150b marka fotoğraf makinesi, ilk üç dışındaki beş kişiye de 1 yıllık MUBI sinema platformu üyeliği ödül olarak verilecek.