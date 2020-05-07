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07.05.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Akbank kısa film yarışması ‘evde’

Akbank Sanat Kısa Film Festivali, 4 Haziran’a dek düzenlenecek çevrimiçi Akbank Evde Kısa Film Yarışması ile filmseverlere buluşuyor.

Akbank kısa film yarışması ‘evde’

Katılımcıların yarışmaya katılabilmek için @akbanksanat Instagram sayfasını takip etmeleri, 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren çektikleri en az 2 en fazla 5 dakikalık kısa filmi kendi Instagram sayfaları üzerinden #akbankevdekısafilm hashtag’i ile @akbanksanat’ı mentionlayarak paylaşmaları gerekiyor. Yarışmanın sonuçları 22 Haziran’da duyurulacak. Yarışma sonunda, birinciye Lomo’Instant Automat Camera and Lenses (Playa Jardín Edition) li850b, ikinciye Diana Instant Square Camera, Flash dsq700; üçüncüye Lomo’Instant Automat Camera (Playa Jardín Edition) li150b marka fotoğraf makinesi, ilk üç dışındaki beş kişiye de 1 yıllık MUBI sinema platformu üyeliği ödül olarak verilecek. 

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